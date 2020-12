"Panorama" sulla classe dirigente molisana

MOLISE. Il settimanale diretto da Maurizio Belpietro ‘Panorama’ si occupa di Iorio, Cavaliere e Pallante.

Il settimanale li definisce ‘dinosauri’, ma tali non possono essere visto che occupano tuttora i loro cadreghìni al contrario di quegli animali che sparirono, forse a causa di un meteorite che colpì la Terra 66 milioni di anni fa. Nei fatti, Cavaliere c’era già alle elezioni regionali del 2013, del 2011 e del 2006 (quand’era candidato col Csx). Pallante compare nel 1995, in lizza per la Presidenza della Regione. Iorio fu candidato ‘governatore’ (col Cdx) nel 2000, 2001, 2006, 2011, 2013 e, nel 2018, con una lista civica. Ora è ‘fratellone d’Italia’ con la Meloni. Cavaliere è noto al pubblico nostrano da 14 anni, Iorio è conosciuto dai Molisani sin dal 1990 (allora era Dc), poi è stato eletto a Palazzo Madama. Pallante è assessore ai trasporti, e fruisce già di un vitalizio di 3 mila euro; 4 meno di Iorio (oltre 7mila euro e rotti) che è stato in Parlamento dal 2001 al 2003 (altro vitalizio da 5.500). Per un periodo è stato anche Pgr e parlamentare e Sindaco di Isernia (1990).

Secondo certa stampa nazionale e locale, se i maggiorenti politici del Molise si fossero adoperati per abbattere gli sprechi, i cittadini avrebbero beneficiato di servizi di qualità. Al contrario, almeno per coloro a cui Iorio non piace, non sarebbe stato così; anzi, ai suoi tempi, la gestione delle risorse pubbliche sarebbe stata portata avanti allegramente, facendo perdere, a talune comunità, determinatestrutture da sempre patrimonio del territorio (come certi ospedali). Nel 2008, “Il Corrierone” scrisse che la Regione Molise avrebbe fruito dell’ausilio di 300 persone (tra consulenti e collaboratori), versando 4 milioni di euro/anno, richiamando l’attenzionedella Corte dei conti. Si sarebbe avvalsa dell’opera di 2 consiglieri (75 mila euro ciascuno), di un giurista (27mila euro) e di un altro collaboratore (50mila euro). Il più pagato (82.633 euro annui lordi) sarebbe stato il coordinatore ed organizzatore del Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici. L’autorevole testata parlò di sperpero di danaro pubblico. Con i soldi dei contribuenti, si foraggiavano amici, parenti e professionisti. Fu scritto pure che l’importo per consulenze e collaborazioni sarebbe stato di 6 milioni di euro/anno, lievitati dai 3.700 euro del 2007 ai 6 del 2008.

Tutto questo sarebbe avvenutononostante l’organico vantasse un numero di dirigenti e di funzionari esagerati in rapporto all’entità demografica, al punto che la Corte dei Conti dispose - con provvedimento n. 54/2008 - il rinvio davanti alla Procura per accertare eventuali danni erariali. Il giornalista Caporale, su ‘Repubblica’, scrisse sui tagli e ridimensionamenti dei presidi sanitari di Larino e di Venafro. A fine 2002, Iorio fu Commissario per il terremoto con un programma pluriennale di interventi (670 milioni, di cui 454 provenienti da fondi pubblici) ed altre fonti rilevarono che l'unica Regione del Paese che, nonostante la crisi, vide migliorare le condizioni di vita dei suoi abitanti, sarebbe stata il Molise. Nel 2008 le famiglie con l'acqua alla gola si erano ridotte dal 17,6% all'11,9%. Il 2009 fu un anno difficile, ma i Molisani risposero bene alla crisi; e, nell’ultimo trimestre, ci fu una ripresa dell’occupazione (400 posti di lavoro). Il 2010 sarebbe dovuto essere l’anno del rilancio dell’”agroalimentare”; ma il previsto obiettivo di affiancare e di potenziare le industrie presenti sul territorio (Fiat, Dr Group, Solagrital, Arena e lo Zuccherificio) e di salvaguardare l’Ittierre in difficoltà, non parve avere successo. Nel 2010 toccò alla Sanità per il ripiano della relativa situazione economica. Le ore di Cig aumentarono del 284%. Le piccole e medie imprese ed i Costruttori edili parlarono di ricavi ridotti del 30% e di una minore occupazione.

Di fronte a tutto questo, ‘Panorama’ si domanda: “Cosa provano i Molisani ogni volta che si recano alle urne?”. Chi scrive sa solo che, alla tornata elettorale del 22 marzo 2018, una gran parte di candidati si è spostata da sinistra a destra (e viceversa) … ma che, comunque, sono stati rivotati Iorio, Cavaliere e Pallante. Allora, perché la popolazione privilegia i ‘dinosauri’? Forse perché l’espressione del suffragio elettorale è libera ed universale. Poi, Dio provvede!