Da martedì 8 dicembre e per un mese stop ai lavori sui sottoservizi nelle feste natalizie

TERMOLI. Da domani, 8 dicembre, stop a tutti i lavori sui sottoservizi e di manomissione del suolo pubblico da via Martiri della Resistenza e considerando i due lungomari.

Lo prescrive una ordinanza del sindaco di Termoli, Francesco Roberti.

Il testo dell'ordinanza:

In occasione delle prossime festività natalizie è volontà dell’amministrazione mettere in campo possibili azioni volte a supportare le attività commerciali, già fortemente provate dal particolare e critico periodo caratterizzato dalle limitazioni imposte per il contenimento della diffusione del coronavirus; -nonostante il persistere delle circostanze di cui sopra, durante periodo natalizio si prevede comunque un maggiore afflusso di veicoli ai quali sarebbe opportuno evitare disagi dovuti alle attività dei cantieri stradali su strade, marciapiedi e parcheggi del centro abitato di Termoli e, precisamente, da via Martiri della Resistenza fino a tutto i lungomare nord e sud.

RITENUTO necessario per le motivazioni sopra esposte ridurre i disagi per la circolazione stradale e per il traffico pedonale nel periodo delle festività natalizie alla parte della città maggiormente frequentata dall’utenza ed in particolare in tutte le strade comprese tra via Martiri della Resistenza ed i lungomare nord e sud (compresi).

VISTI e RICHIAMATI: - l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000; - il D.Lgs. n. 267/2000; - la Legge n. 241/90; - lo Statuto Comunale,

ORDINA - la sospensione di tutte le attività di manomissione del suolo pubblico e di manutenzione dei sottoservizi dall’08.12.2020 all’08.01.2021, nel centro abitato di termoli, da via Martiri della Resistenza fino a tutto il lungomare nord e sud (compresi).

DISPONE - l’immediata notifica del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale, al Settore Patrimonio e a tutte le imprese attualmente operanti sul territorio comunale e che hanno ricevuto l’apposita autorizzazione da parte dell’ufficio competente.

COMUNICA - che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/90, avverso la presente Ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del presente atto, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero in alternativa entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli art. 8 e ss. del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.