Rischio sanzioni raddoppiate per la pesca, battaglia in Parlamento

TERMOLI. Economia del mare sotto assedio da Bruxelles e non solo. L’Unione europea vuole ridurre lo sforzo di pesca nel Mediterraneo occidentale di un ulteriore 15%, ma non basta solo questo a turbare i sonni del mondo ittico. C’è la mannaia del raddoppio della leva sanzionatoria, che metterebbe davvero in condizioni di rischio insostenibili i titolari delle impresa di pesca industriale.

In campo l’Alleanza delle Cooperative, che ha mostrato apprezzamento per l’iniziativa dei senatori della Comagri contro l’inasprimento di pene e sanzioni in materia di pesca e acquacoltura, previsto nel ddl Perilli e Maiorino. «Apprezziamo l’iniziativa dei senatori della Comagri riguardo al ddl Perilli e Maiorino sulla tutela degli animali in discussione in Commissione giustizia, che propone lo stralcio dal provvedimento delle modifiche proposte all’articolo 6 in materia di pesca e acquacoltura, che vanno trattate dalle Commissioni di merito.

In particolare, l’articolo 6 del disegno di legge interviene sulle disposizioni che regolamentano e sanzionano la pesca, anche in questo settore, inasprendo il quadro sanzionatorio. Il comma 1 interviene sulla disciplina della pesca e dell’acquacoltura non solo innalzando le pene previste per le contravvenzioni, ma introducendo il divieto di svolgere la pesca professionale “con strumenti, attrezzi, apparecchi o mezzi che per quantità ovvero per caratteristiche si pongano in violazione della normativa in vigore”.

L’inosservanza di tale divieto è punita a titolo di contravvenzione, con la pena dell’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 5.000 a 25.000 euro. Il comma 2 prevede invece un’integrazione del catalogo delle condotte vietate nelle acque interne. È inaccettabile l’inasprimento di pene e sanzioni per la pesca e l’acquacoltura, soprattutto in questo particolare momento storico – dichiara l’Alleanza Pesca – le modifiche proposte andrebbero ad appesantire un quadro sanzionatorio già ai limiti della tollerabilità».