Ai sindaci la facoltà di tenere aperte le primarie, Della Porta: a San Giacomo didattica in presenza

CAMPOBASSO. La decisione più attesa sulle scuole, fermo restando l'apertura garantita per l'infanzia e la chiusura certa delle medie, riguardava la scuola primaria.

L'ordinanza del Governatore del Molise Donato Toma, che instaura una zona gialla inasprita, che abbiamo chiamato ieri Plus, rifacendoci a quanto disposto settimane fa dal collega del Veneto Luca Zaia, tuttavia precisa che è facoltà di ogni sindaco decidere se vi sono le condizioni per garantire la didattica in presenza sulla scuola elementare.

Era trapelato già ieri questo aspetto.

Primo a decidere è stato il sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, Costanzo Della Porta: «Alla luce dell'ordinanza emessa in data odierna dal Presidente della Regione Molise, verificata, allo stato, la compatibilità dello svolgimento dell'attività didattica con la situazione epidemiologica della nostra comunità, comunico che la scuola primaria di San Giacomo degli Schiavoni continuerà in presenza. Resta inteso che ove si rendesse necessario modificare tale decisione assumerò senza indugio i provvedimenti consequenziali»