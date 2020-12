ISERNIA. Sit-in di protesta dei sindacati e delle Rsu dell'ospedale 'Veneziale' di Isernia per denunciare "la disorganizzazione del sistema sanitario regionale". Per oltre tre ore i segretari regionali di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fials, Fsi-Usae, Nursing-Up e lavoratori hanno presidiato un'area del nosocomio, chiedendo risposte ai vertici dell'Asrem e della Regione Molise (Fonte Ansa).

Da una settimana all'altra non cambia nulla nella gestione dell'emergenza epidemiologica dell'Asrem per le sigle sindacali di settore, come affermano nell'intervista rilasciata a TeleRegione da Tecla Boccardo, Carmine Vasile e Antonio Amantini.