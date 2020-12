TERMOLI. Il Natale della cittadina molisana si tinge di straordinaria bellezza: grazie all’impegno profuso dai ragazzi del centro socio-educativo San Damiano, infatti, gli alberi di Natale posti lungo Corso Nazionale e Piazza Monumento risplenderanno di oggetti creati dai frequentatori del centro. Simboli non solo delle feste, ma di speranza per farci forza l’un l’altro e riuscire a superare lo sconforto dettato da questo periodo di emergenza.

Materiali unici, artigianali e speciali, interamente prodotti dagli utenti del San Damiano che nel primo pomeriggio di lunedì 7 dicembre, hanno fatto bella mostra tra i rami, colorando di allegria gli alberi. A rendere speciale questa festa ci hanno pensato i 19 utenti del San Damiano e 10 frequentatori del San Damiano 2 che provengono dall’ambito territoriale di Termoli. Ad accogliere e ringraziare i ragazzi del Centro San Damiano erano presenti il sindaco Francesco Roberti, l'assessore regionale Michele Marone, il presidente del consiglio comunale Annibale Ciarniello, gli assessori Silvana Ciciola e Giuseppe Mottola, il consigliere comunale Enrico Miele e il coordinatore dell'Ambito Sociale di Zona Antonio Russo.

Il progetto rientra nelle iniziative che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Roberti ha posto in essere per queste festività nel segno dell’emergenza sanitaria. «Un Natale un sottotono – ha commentato il primo cittadino – Ma che cercheremo di vivere in maniera serena e con il buon senso. Abbiamo coinvolto i ragazzi del San Damiano affinché ci dessero il loro supporto ed aiuto nei lavoretti per addobbare gli alberelli per il corso. Un grazie dal cuore va a loro ed a chi li segue quotidianamente».

«L’attività è stata possibile innanzitutto grazie all’ambito territoriale di Termoli che ci ha affidato i fondi Fna per mettere in piedi questo progetto innovativo – ha spiegato Fabiola Caruso, psicologa e coordinatrice del centro San Damiano – La nostra equipe è sempre impegnata in lavoretti del genere: quest’anno, grazie ad una macchina a pressione, hanno realizzato l’intaglio con la gomma eva. Gli operatori hanno poi aiutato i ragazzi per l’apposizione del nastro che permettesse ai lavori di poter essere attaccati all’albero. I ragazzi sono sempre felici di poter partecipare alla vita sociale della città, perché si sentono parte della comunità e questo li aiuta ad accrescere il loro senso di autoefficacia».

Soddisfatta l’assessore Silvana Ciciola che, dopo aver ringraziato i colleghi Barile e Colaci, esprime gioia per l’iniziativa avviata: «Per noi è stato un piacere. Oggi questi ragazzi si sentono partecipi della collettività, hanno fatto dei lavori manuali bellissimi ed addobberemo gli abeti con i loro lavori. A loro va il nostro affetto. SI tratta di un’iniziativa sicuramente da ripetere».

Inclusione e solidarietà sono gli argomenti su cui ha focalizzato l’attenzione il consigliere regionale e comunale Michele Marone: «Un esempio di inclusione sociale di questi ragazzi che, nella vita, sono stati meno fortunati ma che oggi sono accolti dall’amministrazione comunale, dalle istituzioni, dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Termoli e della Regione per questa lodevole iniziativa. Sono dei ragazzi fantastici, dobbiamo averli sempre con noi, non solo a Natale».