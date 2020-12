​L’Unione europea e il suo ruolo nel mondo

CAMPOBASSO. L’Unione europea stava faticosamente uscendo dalla crisi del 2008 dopo aver intentato una serie di misure, non ultima il Piano Junker, per favorire la ripresa dopo il disastroso crollo economico e, quando sembrava di intravedere una luce in fondo al tunnel, ecco che si preannuncia all’orizzonte un’altra crisi,questa volta non solo disastrosa dal punto di vista economico ma anche sanitario.



Di qui una serie di misure adottate dall’Unione europea, dopo le prime settimane in cui si è messa a fuoco la portata della crisi, eccezionali sia per la rapidità con cui le misure sono state varate sia per l’impatto economico che verrà generato dalla loro attuazione. Non solo misure per affrontare immediatamente l’emergenza sanitaria della primavera scorsa ma un vero e proprio piano di ripresa. Stiamo infatti parlando di Next Generation Eu, del Recovery Fund e del nuovo bilancio pluriennale 2021-2027. In questi giorni il nostro Paese è alle prese con una accesa discussione sull’utilizzo più congruo dei 209 milioni di euro che ci verranno assegnati dopo che avremo confezionato un programma apposito sul loro utilizzo e che questo programma sarà approvato dalla Commissione, presumibilmente entro la primavera prossima.

L’Unione europea però, già prima della pandemia, aveva effettuato un cambio di rotta. Con le elezioni di maggio 2019 si sono rinnovate tutte le maggiori Istituzioni europee e hanno preso avvio anche i lavori del nuovo esecutivo a guida Ursula von der Leyen. A lei e ai suoi Commissari si deve la svolta nella vision dell’Unione sia per quanto concerne i suoi 27 stati sia per quanto concerne le relazioni esterne. Se fino a dicembre 2019, mese in cui la Commissione si è ufficialmente insediata, l’Unione è stata molto impegnata a risolvere i suoi problemi interni, mantenendo si i suoi rapporti con l’esterno ma senza sbilanciarsi troppo, il nuovo esecutivo, appoggiato dal Parlamento europeo e dal Consiglio ha cambiato rotta:

“Voglio un’Europa più ambiziosa che rafforzi la leadership mondiale responsabile che la contraddistingue. Il multilateralismo è iscritto nel DNA europeo, è il nostro principio guida nel mondo. La mia Commissione continuerà a sostenere questo approccio e garantirà che sia rispettato e modernizzato l’ordine mondiale basato su regole. Siamo sulla strada giusta e negli ultimi anni abbiamo fatto molto, ma rimangono sfide importanti da affrontare. Dobbiamo essere ambiziosi, strategici e assertivi nel nostro modo di agire sulla scena mondiale. Dobbiamo sfruttare i nostri punti di forza, affrontare e superare le nostre vulnerabilità e rafforzare la nostra legittimità”.

Queste le parole dalla Presidente von der Leyen nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione tenutosi dinanzi alla plenaria del PE a Bruxelles e non a Strasburgo a causa della pandemia.

Dello stesso avviso il Presidente del Consiglio europeo Michel Barnier nel suo discorso dinanzi all’Assemblea delle Nazioni Unite il 25 settembre 2020: “Più che mai l'Unione europea difende l'ordine internazionale basato su regole e la cooperazione fondata su valori universali. L'Unione europea vuole essere più forte, più autonoma e più risoluta per difendere un mondo più equo. Ed è in questo spirito che svolgiamo un ruolo di guida nell'attuazione degli accordi di Parigi. E che abbiamo già integrato gli obiettivi dell'Agenda 2030 nel nostro sistema di governance economica”.

Vediamo ora quali sono le attuali relazioni UE Cina e UE Russia.

Le prime si sono complicate anche a seguito dell’attrito tra la Cina e gli Stati Uniti. Del resto la pandemia ha fatto perdere moltissima credibilità alla potenza asiatica, credibilità che non è migliorata dopo gli aiuti prestati durante la pandemia. La fornitura di materiale sanitario è stata vista dai più come un modo per promuovere i propri prodotti e le proprie aziende. A questo si aggiunge il comportamento poco chiaro durante la pandemia ed il ritardo nella comunicazione. L’Ue non ha sviluppato fino ad ora una visione strategica rispetto alla Cina, ma ha più volte riaffermato che si lavorerà sui temi già riportati negli accordi bilaterali: l’accordo UE-Cina in materia di investimenti, la transizione cinese verso la neutralità carbonica (di la da venire in quanto si parla di 2060) e la situazione dei diritti umani, molto critica in generale e ancor di più in qualche regione come ad esempio lo Xinjiang.

I rapporti UE Russia sono regolati dall' Accordo di partenariato e cooperazione firmato nel giugno 1994. Inizialmente valido per 10 anni, da allora l'accordo è stato rinnovato automaticamente ogni anno. Esso enuncia i principali obiettivi comuni e stabilisce il quadro istituzionale per i contatti bilaterali (incluse consultazioni regolari sui diritti umani e vertici presidenziali semestrali, attualmente congelati). Fino allo scoppio della crisi in Ucraina, l'UE e la Russia avevano sviluppato un partenariato strategico che interessava, tra l'altro, questioni relative al commercio, all'economia, all'energia, ai cambiamenti climatici, alla ricerca, all'istruzione, alla cultura e alla sicurezza, comprese la lotta al terrorismo, la non proliferazione nucleare e la risoluzione del confitto in Medio Oriente. L'annessione illegale della Crimea da parte della Russia nel marzo 2014 e le prove a dimostrazione del fatto che la Russia ha sostenuto i combattenti ribelli nell'Ucraina orientale hanno innescato una crisi internazionale. L'UE ha rivisto le sue relazioni bilaterali con la Russia, cancellando i vertici bilaterali regolari, e ha sospeso il dialogo su questioni concernenti i visti nonché i negoziati su un nuovo accordo bilaterale in sostituzione dell'accordo di partenariato e cooperazione. Al momento l'Unione segue un duplice approccio riguardo alla Russia, che prevede da un lato sanzioni graduali e dall'altro tentativi di trovare soluzioni diplomatiche al conflitto nell'Ucraina orientale.

Ma se l’Unione vuole assolutamente affermare il proprio ruolo all’interno dello scacchiere mondiale quali sono le sfide più importanti che l’attendono almeno nel prossimo decennio??

Indicazioni in merito si trovano nel rapporto NATO 2030 elaborato da un gruppo di esperti nominato dal Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg per guardare all’ orizzonte 2030,tra cui è presente anche una italiana, pubblicato il 3 dicembre scorso, dopo essere stato presentato ai ministri degli Esteri dei Paesi membri.

Il pericolo rappresentato dalla Cina non è solo militare ma economico visto che ha investito diverse centinaia di miliardi di euro nel continente europeo. Il metodo adottato da Pechino nella conquista dell’Europa presenta alcune analogie con quello già sperimentato in Africa: gli investimenti vengono indirizzati specialmente alla creazione di infrastrutture utili a facilitare l’ingresso delle merci cinesi, si aprono filiali di banche e altri enti finanziari a sostegno delle aziende cinesi all’estero e si favorisce il flusso migratorio di cittadini cinesi da impiegare nei progetti d’investimento. A questo si aggiunge l’acquisto dei debiti sovrani dei paesi europei in difficoltà, la realizzazione di acquisizioni e joint-venture al fine di conseguire know-how, avere accesso alle tecnologie, sviluppare abilità manageriali e acquisire marchi importanti.

Il pericolo rappresentato dalla Russia richiede interventi prudenti che mettano insieme sanzioni e tentativi di raggiungere accordi laddove possibile.

La direzione più evidente è comunque verso una risposta come blocco occidentale alla competizione geopolitica con Russia e Cina. Quest’ultima rappresenta una novità di tale portata da richiedere l’elaborazione di una nuova strategia transatlantica.Del resto la stessa Nato ha sottolineato che l’Alleanza da sola non può sostenere questa sfida ed ha bisogno dell’Europa, di un partner Europa forte.

Nel frattempo, forse, conviene temporeggiare anche per vedere l’Amministrazione Biden al lavoro su questi temi.

Redazionale a cura di Europe Direct Molise redatto nell’ambito del piano di comunicazione 2020 - cofinanziato dall’Unione europea - Commissione Europea- DG COMM -Convenzione Quadro di Partenariato n. 6/2016 - COMM/ROM/ED/2018-2020 tra l’UE Commissione Europea DG Comunicazione Rappresentanza in Italia e la Provincia di Campobasso - Europe Direct Molise.