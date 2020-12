Toma non fa breccia sulle primarie chiuse, a distanza solo Larino, San Martino e Campomarino

TERMOLI. Un decesso in basso Molise anche oggi, una 77enne di Montorio nei Frentani, 26 contagi su 43, con 9 casi a Termoli e 6 a Campomarino, questo il dato epidemiologico reso noto dall’Asrem, ma a tenere banco sono state le decisioni assunte dai sindaci sulle scuole primarie, chiuse fino al 6 gennaio da Toma e con la facoltà dei primi cittadini di tenerle aperte. In basso Molise, primo a rendere nota la riapertura da mercoledì è stato Costanzo Della Porta, a San Giacomo degli Schiavoni, poi Termoli, Petacciato, Montecilfone, Portocannone, Guglionesi, Montenero di Bisaccia e Casacalenda, per citare i maggiori. San Martino in Pensilis ha deciso intorno alle 21, scuole elementari chiuse come a Larino e Campomarino.

Il basso Molise ha fatto quasi del tutto quadrato nel disapplicare la scelta imposta dal Governatore, anche se ha lasciato libero arbitrio, motivato localmente sulla base dell’andamento epidemiologico.

Alcuni dei primi cittadini in regione si sono lamentati del mancato confronto dello stesso Toma coi sindaci. Vedremo quale sarà la mappa completa del fuori o dentro.