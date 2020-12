MONTECILFONE. Sabato scorso, in rigoroso rispetto delle norme anti-Covid, Ambiente Basso Molise e la Bottega degli Incanti, con l’associazione Il Valore e ItalianGas hanno compiuto una escursione al bosco di Corundoli, con annessa pulizia del sentiero. A margine dell'iniziativa, è partita una lettera indirizzata al sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes. «Egregio signor sindaco, in riferimento alla passeggiata ecologica con pulizia rifiuti del percorso, si comunica che la stessa si è svolta regolarmente nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. I rifiuti raccolti, in verità pochi (vetro, plastica, carta e un rifiuto elettronico) sono stati allocati presso la struttura (museo dei gessi?) all’ingresso del bosco, cosi come comunicato con ns. precedente nota. Signor sindaco che dolore vedere il bosco di Corundoli in quello stato! Gli aspetti negativi dello stato di abbandono in cui versa Corundoli si manifesta drammaticamente: staccionate rotte o divelte, percorsi ricoperti da vegetazione e ormai quasi inesistenti ma, ancor più triste è la situazione del ponticello allocato nei pressi della grotta carsica (sphea) in cui è persino pericoloso transitare (vedasi foto). Siamo sicuri che le cause sono da ricercare nel momento particolare che noi tutti stiamo attraversando e che vedono tutte le amministrazioni proiettate a tutelare la salute dei Cittadini. Per Corundoli pensiamo invece ad una gestione attiva e sostenibile che permette prima di tutto di conservare gli habitat. La gestione attiva del bosco inoltre, consente di avere alberi più sani, capaci di assorbire più CO2 e di fornire reddito ma non solo, un bosco ben gestito, permetterebbe di prevenire gli incendi e di ridurre il rischio di dissesto idrogeologico.

Il bosco di Corundoli è caratterizzato da una ricchissima biodiversità, intesa sia in senso genetico e specifico, per la varietà della flora e della fauna presenti, sia per la molteplicità di ambienti che offre.

Il bosco di Corundoli è importante perché assume una dimensione sociale, economica e culturale. Acquisisce importanza e valore non solo per la sua bennota capacità di fornire beni all' uomo, ma per la possibilità di assolvere una molteplicità di funzioni sociali: la conservazione del suolo e delle risorse idriche; la conservazione della biodiversità; la mitigazione dei cambiamenti climatici e dei processi di desertificazione; la purificazione dell' aria e dell' acqua; la produzione di materia prima rinnovabile insostituibile; la protezione dell' identità paesaggistica e culturale del territorio. Corundoli è tutto questo e come tale va tutelato e salvaguardato soprattutto per quelli che verranno dopo di noi, così come è stato fatto dai nostri genitori.

Siamo sicuri in un suo pronto e programmato intervento».