Dieci chili di arance siciliane per aiutare le famiglie bisognose di Termoli e dintorni

TERMOLI. Dieci chili di arance siciliane per aiutare le famiglie bisognose nella città di Termoli e dintorni.

L’iniziativa è dell’associazione di promozione sociale Bethel Italia, filiale di Vasto e Termoli. Gli agrumi saranno distribuiti in via del Molinello 163/A a Termoli. L’intento dell’associazione Bethel Italia è aiutare i cittadini che hanno bisogno di un supporto pratico in questa fase così particolare per la nostra nazione. In stretta collaborazione con il Comune di Termoli e con l’aiuto di Alberto Montano, il sindaco Francesco Roberti ha concesso il patrocinio istituzionale all’associazione Bethel Italia, rappresentata dal delegato Giovanni Greco, che prevede, in questa circostanza, la donazione di dieci chili di arance siciliane alle persone maggiormente bisognose. Il dottor Greco è stato spinto a prodigarsi per aiutare il prossimo dopo un’esperienza personale, scoprendo con sua meraviglia che “c’è più gioia nel dare che nel ricevere!” Questa prima iniziativa sarà seguita da tanti altri progetti similari, atti a dare un sollievo, un sorriso e una speranza a chi sta attraversando un momento difficile.

Le cassette saranno consegnate in via Del Molinello 163/A a Termoli venerdì 11 dicembre nel pomeriggio e sabato 12 dicembre mattina a tutti coloro che hanno un Isee non superiore ai 5.999,00 euro sino a zero. I richiedenti potranno ritirarle direttamente portando con sé un documento di riconoscimento valido (carta d’identità), una copia del documento + una copia dell’Isee, che ne accerti lo status patrimoniale.

Le arance potranno anche essere consegnate a domicilio dai volontari a chi è impossibilitato ad andare a ritirarle di persona, previo invio di un messaggio WhatsApp al numero 349/2621542. “Della povertà non si parla… si agisce!” Questo è il motto dell’Associazione di promozione sociale Bethel Italia che opera su tutto il territorio nazionale.