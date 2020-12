Test rapido positivo, sospesa una classe alla scuola elementare di via Stati Uniti

TERMOLI. Alunno si sottopone a tampone rapido presso un laboratorio privato e per questo la dirigente scolastica della Schweitzer sospende la didattica in presenza per una classe, la 2^ A, nel plesso di via Stati Uniti, da partire da mercoledì 9 dicembre e fino a nuova indicazione.

Ecco il testo del provvedimento.

"IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTA la circolare n.1934 del 26/10/2020 “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”; APPRESA, in data 8 Dicembre 2020, la notizia della presenza di una positività al virus Covid-19 nel gruppo classe, attraverso l’ esito di un tampone rapido, presso struttura privata; CONSIDERATA la necessità di garantire la massima sicurezza degli alunni e del personale; VALUTATO che l’ultimo contatto con la persona positiva risale al venerdì 4 Dicembre 2020 e che fino al giorno 8 Dicembre 2020 è fissata la chiusura della scuola per il ponte dell’Immacolata COMUNICAA SCOPO PRECAUZIONALE la sospensione della didattica in presenza e l’attivazione della didattica digitale integrata per la classe 2 A a far data dal 9 Dicembre 2020 fino a nuova indicazione. Termoli, 8 Dicembre 2020 Il Dirigente Scolastico Prof. ssa Marina Crema".