TERMOLI. L'omaggio ai nostri lettori da parte del professor Nicola Palladino nel giorno della festa dell'Immacolata concezione, un giorno di festa, un messaggio di speranza per tutti noi in questo marasma in cui siamo precipitati a causa della Pandemia, di sicuro questo pensiero del professore ci potrà dare almeno per qualche minuto un po' di serenità.