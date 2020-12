Comuni, illuminante sentenza sul mobbing

ROMA. Nell’accezione comune ‘mobbing’ indica un insieme di comportamenti aggressivi, di natura fisica e/o verbale, esercitati da una o da più persone nei confronti di uno o di più soggetti. Il termine è utilizzato soprattutto nel mondo del lavoro per indicare attività poste in essere da chi serbi una certa autorità sui collaboratori; in tal caso si parla anche di ‘bossing’. Nel mondo degli enti locali territoriali, si sa di Comuni dove recenti prese in carico di soggetti, con esercizio di funzioni dirigenziali, hanno originato consistenti èsodi per altri Palazzi, creando seri problemi per il normale andamento degli Uffici.

Le cose vanno ancora peggio allorquando i Sindaci sembrerebbero ‘pendere’ dalle labbra di certi personaggi, evitando di accertare se ad avere torto sia proprio il ‘capo’ e non il subordinato. Ultimamente, però, la Corte di Cassazione (sentenza n. 27.913 del 4 dicembre 2020) ha avuto a condannare il datore di lavoro per le condotte vessatorie poste in essere dai titolari di metaforiche ‘stellette’. I Giudici hanno sentenziato chiaramente che rivolgere accuse infondate ai propri subordinati concreta un ‘mobbing’; e che, in casi del genere, è il datore di lavoro (pubblico o privato che sia) ad essere assoggettato ad una eventuale richiesta di risarcimento del danno per non avere garantito (come si doveva) la serenità del dipendente dalle maldicenze e dai fastidi dei superiori. Si tratta di una delle pochissime pronunce in cui questo comportamento viene riconosciuto alla stregua di un esplicito intento persecutorio.

Né importa che il Capo ufficio non si sia reso materialmente protagonista, in prima battuta, di tali offese e maldicenze perché deve essere riconosciuto, sempre in capo a lui, il dovere di garantire un ambiente di lavoro sereno. Nella sostanza la decisione si radica sul concetto di sicurezza sul lavoro che ricomprende anche l'esclusione dei danni morali. Ma vediamo sulla scorta di quale principio i Giudici abbiano deciso.

La responsabilità del datore di lavoro per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore può discendere: 1) da norme specifiche; 2) nell'ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale prevista dall'art. 2087 del Codice civile, costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, avuto anche riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie per la tutela del l'integrità psico-fisica dei lavoratori. Per gli ‘Ermellini’ poi, seppure il datore di lavoro (nel caso il Sindaco) non si sia reso direttamente protagonista delle condotte vessatorie inflitte, comunque non potrebbe andare esente da responsabilità rispetto ai propri obblighi di tutela previsti dal succitato articolo.

E così la Sezione lavoro della Cassazione ha fissato un primo importante punto sul ‘mobbing’: il datore dev'essere un «garante» a 360° dei suoi dipendenti. Tale dovere rimane sancito espressamente dalla Carta costituzionale laddove è stato consacrato il definitivo ripudio dell'ideale produttivistico visto quale unico criterio a cui improntare l'agire privato, in considerazione del fatto che l'attività produttiva è subordinata alla utilità sociale che va intesa non tanto (e soltanto) come mero benessere economico e materiale (sia pure generalizzato alla collettività) quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, di libertà e di dignità. In altre parole, la Corte ha fatto conseguire da ciò che la concezione patrimonialistica dell'individuo deve necessariamente inchinarsi di fronte ad una diversa concezione: quella che fa leva, essenzialmente, sullo svolgimento della persona, sul rispetto di essa, sulla sua dignità, sicurezza e salute, anche nel luogo in cui si svolge la propria attività lavorativa. Nel caso esaminato, la società dovrà rifondere alla dipendente (che nel frattempo era stata licenziata) circa seimila euro per un'inabilità temporanea di 90 giorni.

Claudio de Luca