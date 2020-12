TERMOLI. In occasione della solennità dell’Immacolata Concezione, intorno a mezzogiorno, in piazza Regina Elena a Termoli, si è rinnovato il tradizionale omaggio alla statua della Madonnina.

Il momento di riflessione e preghiera è stato presieduto dal vescovo della Diocesi di Termoli–Larino, monsignor Gianfranco De Luca.

Al termine della preghiera dell’Angelus, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, hanno deposto un omaggio floreale ai piedi della statua della Vergine.

L'evento si è svolto in rispetto delle disposizioni anti-Covid alla presenza dei sacerdoti e dei rappresentanti delle autorità e delle parrocchie della città.

La festività ha antiche origini nella tradizione cristiana ed è stata ufficializzata da Pio IX nel 1854. Celebra il "concepimento senza macchia" della Vergine Maria. A causa dell'emergenza sanitaria il Pontefice quest'anno non sarà in Piazza di Spagna per la tradizionale cerimonia

.L'Immacolata Concezione è una delle più importanti festività della religione cattolica. Cade l'8 dicembre e con essa si celebra la figura della Vergine Maria, secondo la liturgia della Chiesa.

Se dunque anche il Papa ha ridotto l'evento non presenziando alla tradizionale cerimonia, qui a Termoli il sindaco Roberti, ringraziato pubblicamente dal vescovo della Diocesi Termoli-Larino Gianfranco De Luca, per aver comunque dato la possibilità anche in forma più ridotta di poter omaggiare la statua della Madonna, con la recita dell'Angelus e deponendo il mazzo di fiori che tradizionalmente viene portato con la lunga scala dal corpo dei Vigili del Fuoco.

Presenti oltre al presule una parte del presbiterio termolese, con don Benito Giorgetta e don Gianfranco Mastoberardino, oltre allo stesso primo cittadino Roberti, il presidente del consiglio comunale Ciarniello, gli assessori Mottola e Barile, le Associazioni volontariato Sae 112 , la confraternita Misericordia di Termoli. Dicevamo cerimonia sobria ma intensa con il massimo rispetto delle norme anti-Covid, anche tanta gente presente con il rispetto delle mascherine e il distanziamento sociale.

La cerimonia di oggi pur senza sfarzi è sicuramente un segnale di speranza per le persone, come ha voluto ricordare monsignor De Luca, un messaggio che certifica la vicinanza della chiesa stessa ai fedeli in attesa che questa tremenda pandemia finisca il suo corso, così come la scia di morte e disagi che si sta portando dietro ormai da quasi un anno.