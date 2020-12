Stazione Marittima al Porto di Termoli, scelti i tecnici per il progetto della Regione

TERMOLI. Il caldo afoso della scorsa estate ha acuito i disagi di chi si imbarca dal porto di Termoli, specie verso le Isole Tremiti, nell’attesa che possano finalmente partire in modo stabile i viaggi verso l’altra sponda dell’Adriatico, per l’assenza di una stazione marittima, una struttura che ospiti e dia riparo e servizi a un numero sempre maggiore di persone, quasi tutti turisti. Insomma, non è un bel biglietto da visita per l’unico scalo portuale molisano non avere nemmeno bagni pubblici attrezzati.

A questo ci penserà la Regione Molise, usufruendo dei fondo messi a disposizione dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea di tipo transfrontaliera Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR nel quadro dell'omonimo Obiettivo Cooperazione Territoriale. Con deliberazione di Giunta regionale n. 208 del 10/06/2019 la Regione Molise ha preso formalmente atto della propria partecipazione in qualità di partner al Progetto “MTC Albania, Montenegro, Italy Multimodal Transport Connectivity” in acronimo ALMONIT MTC; il budget complessivo del Progetto è di € 7.000.000,00 e che il budget assegnato alla Regione Molise è pari a € 750.000,00; in data 19/07/2019 la Regione Molise ha sottoscritto il Partnership Agreement con il Capofila del progetto Albanian Development Fund e gli altri partner di progetto; in data 12/09/2019 è stato sottoscritto il Contratto di Sovvenzione (Subsidy Contract) tra l’Autorità di Gestione del Programma, Regione Puglia - Dipartimento dello Sviluppo Economico Innovazione Istruzione Formazione e Lavoro, e il Capofila del progetto, Albanian Development Fund, e che tale Contratto disciplina la concessione del finanziamento e i diritti e gli obblighi tra le due parti.

Le finalità del Progetto Almonit Mtc, che lavora sulla mancanza di connettività tra i due lati del Mare Adriatico-Ionio tra Italia, Albania e Montenegro e tra i due lati del Lago di Scutari/Skadar e del fiume Buna/Bojana tra Albania e Montenegro, hanno l’obiettivo di stabilire un partenariato attivo e a lungo termine, migliorando le connessioni multimodali e il trasporto marittimo per facilitare e promuovere una cooperazione transfrontaliera sostenibile. Il Work Package T1 “Implementation” nel dettaglio prevede la sperimentazione di una nuova connessione marittima pilota tra il porto di Termoli e il porto di Bar (Montenegro) e la costituzione e valorizzazione di una stazione marittima funzionale ed attrezzata nel Porto di Termoli. Il dipendente Angelo Quaglia ha redatto il progetto di fattibilità afferente la realizzazione della stazione marittima a servizio dell’area portuale di Termoli, che risponde perfettamente ai parametri richiesti per la sua ammissibilità al finanziamento di cui al progetto denominato Almonit.

Con determina dirigenziale n. 6184 del 16.11.2020 è stata nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il dipendente Maria Pina Izzo in servizio presso questo Dipartimento per la parte afferente tutte le fasi connesse alla progettazione, alla realizzazione e al collaudo della Stazione Marittima. Per la realizzazione dell’intervento della stazione marittima a servizio dell’area portuale di Termoli occorre procedere all’individuazione delle figure professionali secondo quanto disciplinato dal D.Lgs 50/2016. La nomina delle figure professionali costituiscono una scelta fiduciaria da inquadrare fra i provvedimenti discrezionali dell’Amministrazione. Si decide di affidare per la realizzazione di una stazione marittima a servizio dell’area portuale di Termoli propedeutica all’attivazione dei collegamenti marittimi transfrontalieri e nazionali l’incarico di Progettista e Direttore dei Lavori all’ingegner Angelo Quaglia, dipendente di ruolo dell’amministrazione regionale; l’incarico di supporto al Rup al geometra Angelo Pasto, dipendente di ruolo dell’amministrazione regionale; l’incarico di geologo alla dottoressa Maria Pina Izzo, dipendente di ruolo dell’amministrazione regionale; l’incarico di collaboratore amministrativo al geometra Nico Pistilli dipendente di ruolo dell’amministrazione regionale.