Parla Perino: «Sarà ancora lunga, speriamo nell'arrivo del vaccino per tornare a casa»

TERMOLI. Tornata d’attualità la vicenda della nave mercantile ferma ormai da molti mesi nel mar della Cina, dove c’è l’ufficiale termolese Gianluca Perino.

A poche ore dalla notizia della task-force messa in piena dai Comuni di residenza degli imbarcati ostaggio del mare, lo stesso Perino ci ha mandato un saluto.

«Buongiorno Miky, qui purtroppo stallo totale, nessuna novità buona dall'ultima volta che ci siamo sentiti. Porto ancora chiuso, tutto ancora bloccato, nessuna novità per lo sbarco. Faremo il secondo Natale a bordo. So che hanno fatto una riunione in videoconferenza tutti i sindaci dei marittimi italiani che sono con me sulla nave da più di un anno, tra cui ha partecipato anche il comune di Termoli con la presenza di Nico Balice, hanno fatto sentire la loro vicinanza e solidarietà, ha fatto molto piacere e hanno scritto al Ministero sperando di riuscirci a dare una mano. La vedo ancora lunga, ma passerà, in tutto il mondo ci sono queste situazioni e credo anche peggiori nella terra ferma i quali hanno loro diritto alla priorità. Spero che con l'arrivo del vaccino la situazione pian piano migliorerà e le cose si sistemeranno e si sbloccherà anche qui questa situazione. Ti abbraccio Miky e non vedo l'ora di rivedervi nella bella Termoli. Approfitto per farti gli auguri a te e a tutti i vostri lettori, a tutta la mia famiglia e quelle termolesi».