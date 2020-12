​Il mare calmo della… Cina, la proposta dell'ammiraglio

TERMOLI. Il Natale si approssima e non pare sbloccarsi la situazione delle tre navi italiane ferme da vari mesi in rada in porti cinesi e che vede coinvolto anche il nostro concittadino Gianluca Perino, già studente dell’Istituto Nautico Ugo Tiberio, Ufficiale di Navigazione sulla Mn Antonella Lembo.



Diamo conto, tuttavia, di qualche aggiornamento, derivante anche dei periodici contatti con il nostro Gianluca.

Permane il divieto della Cina, apparentemente immune alle pressioni internazionali, alla riapertura dei propri porti alle merci provenienti dall’Australia il che conseguentemente impedisce l’avvicendamento degli equipaggi (tra cui diversi italiani imbarcati sulle tre navi coinvolte, loro malgrado, in questo contenzioso politico/commerciale tra i due Paesi), a meno che, come già spiegato, le navi non si trasferiscano in uno dei dieci porti aperti alla circolazione di stranieri (causa emergenza pandemica) con enormi danni economici che nessuna delle parti (esportatori, ricevitori, noleggiatori, armatori) ritiene di avere l’obbligo di accollarsi.

In tale contesto, l’Ammiraglio Giardino, Capo del 6° Reparto del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che costantemente segue la vicenda( le navi battono bandiera italiana, quindi territorio dello Stato, e i marittimi italiani sono iscritti nelle matricole della Gente di Mare tenute e gestite dalle Capitanerie che ne verificanoe certificano l’attività professionale) ha presentato, di concerto e con l’approvazione del Console italiano a Pechino Fraticelli, un protocollo che possa prevedere l’avvicendamento degli equipaggi in mare. Le autorità cinesi al momento non hanno ancora risposto. La cosa appare destinata all’insuccesso. E’ di tutta evidenza che alla Cina queste “quisquilie” non interessano e il suo unico intento è continuare il braccio di ferro con l’Australia, certa di vincere. Altro ostacolo sarebbero poi le norme cinesi che prevedono lo svolgimento delle pratiche doganali solo con nave ormeggiata in banchina e ciò è preliminare al movimento delle persone. Permane quindi una situazione di stallo destinata a protrarsi fino a gennaio allorquando la Cina dovrebbe mantenere la promessa di riaprire i suoi porti alle merci australiane.

Nel frattempo eco nazionale ha avuto la presa di posizione del Sindaco di Monte di Procida che ha chiesto a gran voce il rimpatrio dei suoi concittadini ( sei marittimi tra cui anche il Comandante, oltretutto un suo cugino) imbarcati sulla MBA Giovanni della flotta dell’armatore Bottiglieri, accusato dal primo cittadino di non adoperarsi adeguatamente per favorirne il rientro. A tali accuse Michele Bottiglieri ha risposto evidenziando tutte le difficoltà frapposte dalle autorità cinesi e le conseguenze derivanti da inadempienze contrattuali qualora la propria nave, senza consenso degli altri attori economici, si spostasse in uno dei porti autorizzati al movimento di stranieri.

La dura presa di posizione del sindaco procidano ha comunque agitato le acque e, da lui promossa, lunedì 7 dicembre vi è stata una videoconferenza tra tutti i sindaci dei marittimi italiani imbarcati sulle tre navi bloccate. Invitato anche il sindaco di Termoli che però per la circostanza ha delegato il consigliere avv. Nico Balice. Al termine della video-call si è convenuto di stilare un documento congiunto da inviare ai Ministeri competenti, ma è evidente che i sindaci oltre che sollecitare scontate iniziative governative ed esprimere presenza, solidarietà e vicinanza agli interessati ed alle famiglie non possono andare.

Il nostro Gianluca però non si è mai perso d’animo ed è sempre ammirevolmente sereno nello svolgimento dei suoi doveri di servizio a bordo.

Angelo De Gregorio