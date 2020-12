Le tasche di "Pantalone", sindaci d'altri tempi

MOLISE. Un Sindaco d’altri tempi ebbe a dirmi: "Vuoi ridurre significativamente i costi dei servizi negli enti locali senza far mancare alcunché ai cittadini? Elimina un po’ di sindaci”. Aveva scoperto l’uovo di Colombo, e quell’uovo aveva la forma di una riforma istituzionale che, però, nessuno vuole intraprendere. Se il lettore si guarda intorno, comprende che è stata proprio la classe politica a volere la moltiplicazione di Comuni, Province e Regioni. Finì addirittura con l’inventarsi comunità montane ed Unioni, dopo di essere passata per Consorzi, Comprensori, Istituzioni, Aziende speciali, Unità locali, Agenzie, Autorità, Municipalizzate ed enti strumentali.

Poi sono arrivate le Città metropolitane: insomma più enti che utenti. Basta guardare al Molise (300mila ab. scarsi) che si ritrova con i suoi Presidenti, le sue Giunte, i suoi Consigli, le sue Deputazioni, i suoi impiegati, funzionari e dirigenti, i suoi Segretari e Direttori generali, le sue auto blu, i suoi telefonini di servizio e le varie indennità previste per gli amministratori. Con tante risorse, l’intero territorio regionale avrebbe dovuto funzionare come un orologio della Svizzera tedesca, quella che fa prodotti sicuramente più precisi che negli altri Cantoni. Il punto, però, non è la spesa (dal momento che questa erogazione sarebbe benedetta se questo ‘ambaradan’ riuscisse veramente utile). Purtroppo, le finalità per cui sono nati tanti enti rappresentano soltanto una sinecura per politici.

Periodicamente, sui ‘social’ molisani, si levano voci contro la professionalizzazione degli incarichi pubblici e vengono sollevate critiche avverso l’eccessiva generosità degli importi di tanti trattamenti economici. Ma il danaro ‘facile’ attira. Avendo chiesto ad un laureando verso quale attività avrebbe voluto rivolgersi, subito dopo il conseguimento del titolo di studio, mi sono sentito rispondere:”Vorrei diventare consigliere regionale per guadagnare 13mila euro al mese”. Qui il danaro c’è sempre.

Le cronache riferiscono di consiglieri a cui i regolamenti consentono di costituire un gruppo composto da sé medesimo di modo da non perdere i benefit (autovettura di servizio, autista, telefonino, impiegati e fondi). Ciò premesso, viene da chiedersi: ma quanti sono i Consigli comunali, e provinciali, che, sulla scorta dell’analogo malvezzo di tante assise regionali, predispongono e tollerano l’utilizzo di altrettante strutture, veicoli e privilegi ai Capigruppo, compresi quelli che sovrintendono ad un gruppetti composto da sé stessi? Pur tuttavia, il problema vero non sono le indennità e le spese.

La questione sta nella caterva di enti che, anziché essere accorpati per materia, proliferano. Cosicché, persino mentre si parlava di liberalizzazioni e di privatizzazioni, sono nate nuove province (4 in Sardegna; 3 in Puglia, nelle Marche ed in Lombardia) mentre i Comuni-polvere ammontano ad oltre un migliaio, senza che alcuno vi ponga mano per unificarli. Ne consegue la rituale moltiplicazione delle spese o, nella migliore delle ipotesi, il nascere di comprensori, di circondari e di Unioni. Si tratta di istituzioni intermedie che si pongono tra Comuni e Province, nate con il conclamato scopo di servire meglio il popolo mentre chi viene servito sono solo i galoppini.

Nel Molise non è successo per le sue dimensioni demografiche; ma altrove, sotto il livello comunale, dilagano le circoscrizioni, i municipi e addirittura le sotto-circoscrizioni. Tutte insieme danno corpo ad una polverizzazione buona solo a mantenere un’accozzaglia di politici. E poi, come nella 20^ regione, falliscono imprese e si registra un alto tasso di disoccupazione.

C’è un 3,48 di verde pubblico nel capoluogo di regione ed un 1,41 in quello di Isernia contro il 33 di Massa-Carrara. I morti per tumore sono 5 contro l’1,70 di Crotone. Il tasso di disoccupazione è di 30 giovani tra i 14 ed i 29 anni ad Isernia e di 32 a Campobasso. Nel Molise si contano 22 emigrati per ogni 1000 residenti; e questi ultimi possono contare su appena 10 posti-letto negli ospedali. La qualità della vita è quella che è, e l’isola non è più felice; anzi comincia a piangere un po’. Se il quadro è questo, è possibile che un limone possa essere spremuto sino a tal punto? C’è da pensare che questa classe dirigente, criticata (ma poi votata), non abbia ancora percepito la fine del tempo delle cicale.

Claudio de Luca