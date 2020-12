"Se.Re.N.I." a scuola nonostante il Covid, parte oggi il ciclo di supporto psicologico

TERMOLI. Grazie al progetto “Se.Re.N.I.”, candidato dal dottor Nicola Malorni, psicologo analista per l’infanzia e l’adolescenza in risposta ad un Avviso pubblico che prevede l’attivazione di un servizio di supporto psicologico, l’Istituto Comprensivo “Bernacchia” di Termoli è tra i primi in Molise ad avviare un intervento di supporto in questa inedita e complessa fase di emergenza sanitaria, in conformità al Decreto Ministeriale n. 87 del 06/08/2020 e in particolare alla nota del 30 settembre 2020 del Ministero dell’Istruzione concernente l’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - 2021 di risorse finanziarie volte a “supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale”.

Referente del servizio è il dottor Malorni il quale, al fine di assicurare la migliore risposta possibile al fabbisogno assistenziale della scuola, in considerazione dei limiti temporali della prima fase progettuale condensati nel mese di dicembre, ha rinunciato al 50% delle risorse disponibili, potendo l’Istituto Comprensivo reclutare una seconda figura a supporto, tra quelle risultate idonee in graduatoria.

Malorni ha espresso soddisfazione per la scelta dell’Istituto comprensivo di assegnare il restante monte ore alla dottoressa Fabiola Caruso, la quale ha – secondo l’esperto già Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise - “le competenze e l’esperienza utili ad assicurare la piena realizzazione delle azioni progettuali previste dal progetto Se.Re.N.I.” di cui è stato ideatore e promotore.

Forte di un’esperienza quasi ventennale nel campo della programmazione ed attuazione di servizi di assistenza sociale e sanitaria anche in ambito scolastico, il dott. Malorni ha proposto un servizio di assistenza rivolto a tutto il personale scolastico, agli alunni dell’intero Istituto comprensivo e agli stessi genitori, ritenuti “le maggiori figure chiamate, accanto ai docenti, ad assicurare ai nostri ragazzi e bambini le condizioni migliori per poter elaborare la complessa condizione emotiva che il Covid ha generato nella nostra psiche, non solo individuale ma anche collettiva”.

In un’intervista per Termolionline Malorni ha dichiarato che l’Ordine Nazionale degli Psicologi (CNOP), di cui è stato membro fino al dicembre del 2019, sotto l’egida del Presidente David Lazzari, uno dei massimi esperti italiani in tema di stress e promozione di benessere in contesti non necessariamente terapeutici, ha fortemente voluto, giungendo alla sottoscrizione del primo Protocollo di Intesa col MIUR, questo servizio di assistenza scolastica, ritenuto fondamentale per scongiurare il rischio di gravi conseguenze sulla psiche della pandemia in corso. “Essa sta facendo confrontare il nostro Paese, infatti, con l’esperienza del Limite, inteso in moltissimi casi come esperienza di morte, in molti altri come esperienza di malattia e di angoscia, e per tutti noi come esperienza prolungata di distress che può avere sequele psicopatologiche anche severe, condizionando il futuro funzionamento psichico in tutti i settori della nostra vita: dagli ambiti di apprendimento a quelli educativi, dalla sfera affettiva alla gestione della progettualità nei giovani, per non parlare degli esiti della crisi economica sulla qualità delle relazioni all’interno delle famiglie, o alle conseguenze dell’isolamento e delle restrizioni sullo stato dell’umore, soprattutto delle categorie più vulnerabili, come gli anziani, le persone con disabilità, ma anche gli adolescenti o le persone con malattie croniche e immunodepresse”.

Oggi, pomeriggio, mercoledì 9 dicembre dalle ore 18 in teleconferenza il dottor Malorni descriverà il progetto, gli obiettivi e le metodologie di intervento ai genitori, dopo la presentazione la settimana scorsa a tutti i docenti dell’Istituto sulla piattaforma Meet, nel pieno rispetto delle normative di contenimento del rischio di contagio. Intanto fa sapere che ha già ricevuto richieste di consulenza da parte di genitori i quali potranno usufruire della competenza dll’équipe Malorni-Caruso per fronteggiare le difficoltà educative ed emotive che in questo periodo sembrano essere amplificate da livelli di stress mai raggiunti in precedenza, almeno dal secondo dopoguerra ad oggi, come documentano i dati statistici divulgati dall’Istituto Piepoli per conto del CNOP.

La dottoressa Caruso gestirà interventi diretti per gruppi di alunni, sempre in modalità “da remoto”, attraverso tecniche orientante ad attivare processi di elaborazione emotiva dell’esperienza emergenziale, attraverso la proposta di semplici tecniche adattate alle diverse fasce di età. Garantirà inoltre uno sportello di ascolto per gli alunni che richiedano interventi individualizzati di assistenza psicologica.

Malorni invece si occuperà prevalentemente delle famiglie e dei docenti attraverso consulenze individuali da remoto e group conference collettive sulla piattaforma Meet.

Le azioni faranno riferimento alle Linee guida e Raccomandazioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi in materia di consulenze psicologiche on line, modalità di svolgimento dell’attività psicologica cui tutti gli psicologi italiani si sono dovuti adattare per evitare l’interruzione delle attività in corso sin dalla prima fase di lockdown della primavera scorsa.

Tutti i genitori e gli insegnanti dell’Istituto comprensivo sono invitati a partecipare alle 3 group conference in programma per dicembre di cui si riporta di seguito la programmazione in dettaglio:

9 dicembre 2020 – ore 18:00-19:30 : il progetto Se.Re.N.I. – Origini, metodologie e obiettivi

11 dicembre 2020 – ore 18:00-19:30: Il Covid nell’Anima – Interventi di promozione del benessere

15 dicembre 2020 – ore 18:00 – 19:30: Cosa lascerà il Covid al mondo: ripartire dopo la pandemia

Le date potrebbero subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate agli interessati dall’Istituto Comprensivo.