TERMOLI. Tutto pronto per la manifestazione di protesta sulla sanità della Fsi-Usae, lo sciopero che oggi viene promosso a tutela di centinaia di migliaia di Operatori del Servizio Sanitario Nazionale (Interned, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico. Tecnici di Neurofisiopatologia. Fisioterapisti, Logopedisti, Ortottisti - Assistenti di Oftalmologia, Dietisti. Tecnici della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Tecnici Audiometristi, Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. Assistenti Sanitari. Tecnici di Riabilitazione Psichiatrica, Terapisti Occupazionali, Educatori Professionali, Tecnici Audioprotesisti, Tecnici Ortopedici. Igienisti Dentali), Podologi, Ostetriche, Operatori Socio Sanitari. Autisti soccorritori. Opera) e Amministrativi) per 24 ore effettueranno la protesta, come ha ribadito Fernanda De Guglielmo, componente dei vertici nazionali del sindacato autonomo.

«Chiediamo un piano di immediata assunzione di personale a tempo indeterminato in deroga ad ogni blocco; il riconoscimento di indennità di specificità per tutte le professioni sanitarie: il finanziamento della revisione del sistema di classificazione professionale del personale dei ruoli sanitario, socio-sanitario, tecnico ed amministrativo; l'accesso alla dirigenza come naturale evoluzione della carriera professionale: una direttiva per il contratto integrativo the ne recepisca i benefici immediatamente». Durante la giornata saranno in ogni caso garantiti i servizi essenziali e il dritto alla salute dei cittadini. Uno sciopero per cambiare la legge di bilancio 2021.