«Con l'aumento della produzione a Melfi anche la Fca di Termoli avrà chance di crescere»

TERMOLI. Nello stabilimento di Melfi la produzione di Jeep Compass e Renegade PHEV passerà dal prossimo 15 febbraio da 10 a 15 turni grazie all’evoluzione del segmento delle vetture elettrificate a livello nazionale e internazionale e al crescente successo dei modelli prodotti nello stabilimento lucano per i mercati globali.

Sempre da febbraio un’analoga turnazione l’avrà anche la Jeep Compass a motore termico attualmente in produzione su 10 turni. In proposito, abbiamo interpellato il segretario regionale della Fim-Cisl, Riccardo Mascolo, per chiedere cosa andrà a significare questo aumento di volumi produttivi per lo stabilimento Fca. «Un aumento di produzione di un modello Fca fa sempre piacere. Premetto che la Fca è un’azienda globale quindi questo permette di vendere i nostri modelli in tutto il mondo.

Termoli ancora una volta sarà coinvolta come protagonista sui motori. Infatti quasi tutti i modelli interessati sono motorizzati con i propulsori che saranno prodotti sulle nuove linee del Gse. Nel prossimo futuro la prospettiva di Termoli può recitare ancora una volta il ruolo da protagonista. La nuova gamma dei motori Gse cioè ibridi, che inizieranno ad essere prodotti nella prossima primavera possono essere allocati su diversi modelli del gruppo Fca. In particolare proprio su questi modelli che in questi giorni godono di una significativa richiesta. Quindi per lo stabilimento molisano ci potrebbero essere ottime aspettative in termini di volumi produttivi e per una stabilità occupazionale».