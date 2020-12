Sospesa consegna certificazioni e proroga manutenzione impianti termici, sì da Palazzo D'Aimmo

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale nella seduta di oggi ha approvato due atti di indirizzo, un ordine del giorno a firma del Consigliere Gianluca Cefaratti (con 16 voti favorevoli e 3 contrari) e una mozione a firma del Consigliere Filomena Calenda (10 voti favorevoli e 9 contrari) riguardanti le certificazioni agli impianti termici e lo slittamento della manutenzione degli stessi impianti per l’emergenza Covid in atto.



Entrambi i provvedimenti muovono dalla considerazione delle diverse problematiche organizzative ed operative generate dalla pandemia da Coronavirus sul territorio molisano.

Pertanto il Consiglio regionale con l’ordine del giorno, impegna il presidente della Giunta regionale a: decretare lo slittamento al 30 aprile 2021 della riconsegna, da parte dei tecnici abilitati, delle certificazioni relative agli impianti termici; sollecitare il Governo nazionale a voler provvedere in tempi rapidi a determinare lo slittamento della scadenza prevista per il 31 dicembre 2020 relativo alla manutenzione degli impianti stessi. L’Assise impegna altresì il Presidente della Regione ad emanare una apposita ordinanza con la quale si disponga la sospensione di tutte le verifiche e gli accertamenti in corso riferiti alla manutenzione degli impianti termici, in considerazione della emergenza sanitaria in atto e verificato il perdurare della diffusione dei contagi da Coronavirus, evitando in tal modo qualsiasi ulteriore attività che possa contribuire a incrementare tale diffusione dei contagi.

Con la mozione, invece, l’Assemblea impegna Presidente della Giunta regionale a voler promuovere azioni che possano prorogare le verifiche funzionali degli impianti termici al 31 marzo 2021 e nel contempo prorogare alla stessa data il servizio di ispezione degli impianti termici per accertamento dello stato di manutenzione presso gli edifici privati effettuati dalla società erogatrice del servizio individuata dalla Regione Molise.

Vista la comunanza del tema trattato, il Presidente Micone ha consentito un dibattito unico nel quale sono intervenuti, oltre ai presentatori dei due atti di indirizzo, Cefaratti e Calenda, i Consiglieri Greco, Romagnuolo, Fanelli, Primiani, Facciolla, Nola, Manzo l’Assessore Pallante e il Presidente della Regione Toma.

(MS)