TERMOLI. Dall'Off Day dello scorso 16 novembre, passando per l'intesa raggiunta sulla fiscalità locale e ora con "Un Regalo per Te...rmoli", si è cementata la categoria degli esercenti a Termoli, mai come in passato. Forse una delle poche note positive riscontrata a causa della pandemia, che ha costretto i commercianti a fare rete, squadra e sistema, trovando sponda nell'amministrazione comunale di Termoli.

E' quanto è emerso stamani in sala consiliare nell'ambito della conferenza stampa sulla campagna a sostegno del commercio locale, a cui hanno partecipato i commercianti in delegazione con Maurizio Giamberardino assieme agli assessori Michele Barile e Giuseppe Mottola.

Un chiaro monito a preferire le attività del posto, anche per innescare un meccanismo virtuoso sul territorio comunale.

Termolionline ha seguito in diretta Facebook la presentazione dell'iniziativa. Un programma promozionale che si sposa bene con la mission di Termolionline, che stasera propone la seconda puntata di "IoScelgoTermoli" con Nicola Montuori, dalle 19, su Facebook, YouTube e il nostro portale.