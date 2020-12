Oltre 165mila euro a Termoli per le esigenze dei cittadini, M5S: «Come sono stati spesi?»

TERMOLI. In arrivo altri Fondi per Termoli e per le esigenze dei cittadini. Lo rende noto il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle.

«Infatti, per le finalità indicate dal D.M. 12 agosto 2020,la Regione Molise, con Delibera di Giunta regionale n.436 del 23/11/2020, ha deliberato di attribuire ai Comuni molisani, la complessiva somma di € 1.805.705,37 ripartiti come segue:

· € 282.966,90 a saldo del fabbisogno 2020 Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione in favore dei Comuni che hanno già concorso alla ripartizione delle somme anticipate per il 2020.

· € 217.564,84 quale fabbisogno 2020 Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione in favore dei Comuni che NON hanno concorso alla ripartizione delle somme anticipate per il 2020.

· € 213.594,28 per il rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato.

· € 1.091.579,35 da destinare prioritariamente all’erogazione di contributi finalizzati al pagamento dei canoni di affitto e delle utenze delle abitazioni a favore dei nuclei familiari in evidenti situazioni di disagio economico.

Orbene, a Termoli sono stati destinati rispettivamente per le 4 misure:

-20.206,59€

-0€

-24.590,83€

-120.654,61€

Abbiamo quindi deciso di depositare in data odierna, interpellanza urgente affinché il Sindaco e l’assessore competente, riferiscano se e come sono stati utilizzati questi fondi, i criteri di distribuzione, le modalità di ripartizione e le somme residuate.

In questo momento così delicato per il nostro paese, ogni forma di contributo e sostegno deve essere celermente messo a disposizione dei cittadini che hanno il diritto di essere informati costantemente. Anche a questo è finalizzata la nostra attività, affinché i cittadini siano compartecipi nella conoscenza della gestione del patrimonio comune».