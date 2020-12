GUGLIONESI. Commozione. Lacrime e tanto silenzio. Un silenzio assordante. Un dolore straziante che ha scosso l'intera comunità guglionesana. Una perdita troppo grande, una perdita troppo dolorosa che niente e nessuno può colmare.

Silenzio. Anche chiscrive, ora, non riesce a farlo nel modo migliore. Perché parlare, scrivere, di un ragazzo di 23 anni che, troppo presto ci ha lasciati, squarcia l'anima e il cuore.

Palloncini bianchi. Gli amici di una vita che circondano la macchina in attesa dell'uscita dalla Chiesa. Una canzone. Una chitarra e una voce: wish you were here.

E davvero, noi tutti, Claudio, vorremmo tu fossi qui con noi. Perché il dolore e il vuoto che lasci dentro di noi nessuno può colmare.

Ci rimane il tuo sorriso e la tua grande forza da farci da esempio. Ci rimane la tua bella famiglia della quale tutti noi ci prenderemo cura.

Buon viaggio tra gli angeli, angelo bello.

Guglionesi ti porta nel cuore.