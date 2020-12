TERMOLI. Trascorsa l’Immacolata concezione, si è entrati a pieno regime nel clima delle festività natalizie, luminarie in giro, addobbi su balconi e terrazze e nel focolare domestico, vissuto come mai in questo 2020 così particolare, gli immancabili simboli della festa più attesa dell’anno: presepe e albero di Natale.

«Raccontaci il tuo Natale», la finestra dedicata ai lettori che rispolveriamo a distanza di qualche anno. Ci è parso opportuno riproporla visto l’attuale momento.

Se noi non possiamo venire da voi, magari voi venite da noi. Raccontateci il vostro Natale tramite video e foto, il vostro albero di Natale, il vostro presepe e noi lo pubblicheremo per le festività sul nostro giornale Termolionline. Un modo per essere lontani ma uniti, raccontateci come è la vostra tradizione natalizia, termolesi residenti ma soprattutto termolesi che risiedete fuori.

Natale è una festa che unisce e mai come quest'anno c'è bisogno di questa unione aspettiamo le vostre storie di Natale contattate la redazione di Termolionline.it e poi noi faremo il resto.

Vogliamo iniziare proponendo una creazione magnifica a tema, quella realizzata da Giuseppe Del Muto e donato alla collettività di Petacciato: un presepe in tema trabucco.

Puoi inviare i tuoi contributi al numero whatsapp 392.0608288.