Privacy, gli obblighi dei Comuni video-sorvegliati

MOLISE. Negli ultimi anni la diffusione di videocamere per vigilare su appartamenti, negozi, depositi ed ambienti pubblici ha portato privati ed enti a munirsi di apparecchi a tutela di effrazioni e furti. La Regione Molise ne ha dotato i maggiori Comuni, impegnando importanti fondi. Tuttavia non sembra che, prima di installare una telecamera, i sindaci (come pure i privati) siano a conoscenza degli obblighi di legge per le installazioni in ambiente interno, esterno, domestico o lavorativo.

Difatti la presenza di una telecamera si scontra con il tema della ‘privacy’, delicato al punto da prevedere pesanti sanzioni per il mancato rispetto. A tale proposito il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a punto indicazioni sul trattamento delle immagini da parte di soggetti pubblici e privati. I chiarimenti si sono resi necessari in ragione delle nuove previsioni introdotte dal Regolamento n. 2016/679 che permettono di valutare la validità del provvedimento del Garante in una materia, che risalendo al 2010, contiene prescrizioni in parte superate.

Le Faq tengono conto anche delle linee-guida recentemente adottate sul tema della videosorveglianza dal Comitato europeo per la protezione dei dati (Edpb) e contengono un modello di informativa semplificata redatto proprio sulla base dell’esempio proposto dall’Edpb. Sono reperibili sul sito ‘www.garanteprivacy.it’ e contengono indicazioni ispirate alle risposte fornite a reclami, segnalazioni, quesiti ricevuti dall’Ufficio in questo periodo.

Tra l’altro il Garante ha chiarito che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa ed alla dislocazione dell’impianto; e che i dati trattati devono comunque essere pertinenti (e non eccedenti) rispetto alle finalità perseguite.

Poi, sulla scorta del principio di responsabilizzazione, spetta al titolare del trattamento (un’azienda, una Pubblica amministrazione quale, ad esempio, un Comune), un professionista, un Condominio, etc,) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità dello stesso nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, inoltre, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento. In merito alle informazioni da rendere agli interessati, l’Autorità ha chiarito che può essere utilizzato un modello semplificato (anche un semplice cartello), recante le informazioni più importanti e collocato prima di entrare nell’area sorvegliata, in modo che si possa capire quale zona sia coperta da una telecamera. Di particolare importanza sono le indicazioni sui tempi dell’eventuale conservazione delle immagini registrate.

Cosicché, salvo specifiche norme di legge che prevedano durate determinate, i tempi di conservazione devono necessariamente essere individuati dal titolare del trattamento in base al contesto ed alle finalità del trattamento, nonché al rischio per i diritti e le libertà delle persone. Al riguardo il Garante ha sottolineato che, se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici, i dati vanno cancellati dopo pochi giorni; e, quanto più prolungato sia il periodo di conservazione previsto, tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo ed alla necessità della conservazione. Per riassumere, l’uso delle telecamere è regolamentato da una serie di normative che proteggono la ‘privacy’ di quanti vengono a trovarsi nel raggio d’azione delle telecamere stesse. Pertanto, il primo elemento che i Sindaci devono ricordare è che tutte le immagini che vengono riprese dall’obiettivo e registrate rientrano in quelli che vengono definiti dati personali. Quindi si dovrà sempre segnalare la presenza di un sistema di videosorveglianza collocando dei cartelli - in cui sia evidenziata la presenza del sistema di ripresa - oltre il raggio d’azione della telecamera, in modo che le persone abbiano la possibilità di essere informate di tale presenza.

Claudio de Luca