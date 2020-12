TERMOLI. Una puntata davvero fantastica quella di ieri sera del programma dedicato al tessuto socio-economico termolese, la seconda del nuovo ciclo: musica, ricordi, energia - in tutti i sensi - e salute. Insomma, con IoScelgoTermoli non è mancato nulla, nemmeno il conto alla rovescia, che ha introdotto il conduttore Nicola Montuori a collegarsi in sequenza con gli ospiti della trasmissione in live streaming, che vuole dare - rigorosamente gratis - la vetrina e la ribalta a chi garantisce linfa vitale al territorio.

In ordine di apparizione, sono intervenuti Lorenza De Marinis, che ha illustrato la mission dell'azienda locale ItalianGas, che è attiva in tutta Italia con ben 96 uffici di rappresentanza, Andrea Arcano della Faag, che in modo cardioprotetto tutela la salute della gente, fornendo i decisivi defibrillatori, apparecchiature che permettono di salvare vite umane in emergenza.

Lorena Ricci di Five&Ten ci ha portato indietro nel tempo, dall'inizio dell'epopea del negozio di gadget che è stato punto di riferimento per generazioni, compresa la nostra.

Infine, collegamento dai due mondi col maestro Domenico Lombardi, che già ospitammo con video e carriera in diversi articoli, la sua premiata Accademia Rossini e gli allievi che da Caracas hanno seguito l'intervento del musicista e compositore, compresa una esecuzione regalo per tutti gli spettatori.



