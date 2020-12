TERMOLI. Notevoli apprezzamenti social e territoriali per il debutto della finestra gastronomica tradizionale denominata “Termoli in padella”, che da oggi avrà la sua collocazione nel venerdì, così da permettere ai lettori che volessero cimentarsi in vista della domenica di avere più tempo a disposizione nel seguire le fasi di elaborazione dei piatti della termolesità.

Dopo aver visto preparare, cucinare e soprattutto assaggiato dalla signora Lucia Marinaro U' Pappone, tipica pietanza in stile marinaro, ecco un altro piatto della cultura e tradizione culinaria termolese: U' Scescill.

A prepararlo per Termolionline, e soprattutto per voi amici lettori, è la signora Rosetta Polverini in Costantino.

La famiglia lei Rosetta e il marito Imperio Costantino abitano in una splendida casa in Vico San Pietro, dove per entrare si scende una scala ripida ma poi piombiamo in ampi e accoglienti locali, per non parlare del balconcino che da direttamente sul porto, una vista mozzafiato.

Rosetta e Imperio hanno due figli maschi Bruno e Filippo, 5 nipoti 4 maschi e una bimba; Imperio il marito lo andremo a trovare a breve perché ha una sua storia natalizia da raccontarci.

Rosetta poi ha un altro pregio, lei insieme anche a Lucia Marinaro si fregia del titolo di Cavaliere di San Basso , sono quelle persone che durante la festa del santo Patrono hanno sulle spalle una mantellina rossa con risvolti gialli con l'effige di san Basso. Moglie e marito hanno fatto parte dell'Associazione Amici del Borgo Vecchio, che tanto hanno fatto per la valorizzazione del nostro Borgo.

Andiamo a gustarci U’ Scescill.