Infermiera modenese di 30 anni prima italiana vaccinata contro il Covid

LONDRA. «Sto benissimo, per ora nessun effetto collaterale, a parte il braccio un po' indolenzito. Non ho avuto dubbi e sono contenta di essermi vaccinata, sia per proteggere me stessa sia per non diventare un veicolo di contagio verso pazienti, amici e familiari».

Sono le parole riportate dal Resto del Carlino, che ha intervistato la prima italiana a essere vaccinata contro il Covid, con la dose della Pfizer-BioNTech. Si chiama Elena Baraldi ed è infermiera, di origini modenesi. Da 6 anni è Londra, dove svolge le mansioni infermieristiche al Croydon University Hospital della capitale britannica. Il vaccino lo ha assunto due giorni fa.