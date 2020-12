Spostamenti tra Comuni limitrofi nelle feste, Conte regala la patata bollente al Parlamento

ROMA. “C'è grande sensibilità parlamentare”. Conte chiede al Parlamento di essere corresponsabile nelle decisioni di introdurre eventuali deroghe ai divieti di spostamento durante le feste natalizie: il Parlamento, che è "sovrano", potrà introdurre delle "eccezioni" ai divieti di spostamento tra i comuni previsti dal Governo, ma con "grande cautela" e "attenzione", perché non deve saltare "l'impianto complessivo" delle misure pensate nel loro insieme per prevenire una "terza ondata" di contagio.

“Non dobbiamo creare occasioni di convivialità” – ribadisce Conte - tra persone che "abitualmente non convivono" durante le feste natalizie: “se poi il Parlamento, assumendosene tutta la responsabilità, vuole introdurre qualche eccezione per “i comuni più piccoli, che possa consentire una circolazione in un raggio chilometrico contenuto....si è aperta una riflessione anche intorno al Governo”.

“Chi vive in una grande città – rileva Conte - e ha i congiunti prossimi ha la possibilità di muoversi. Chi è in paesini più piccoli, può avere qualche difficoltà”.

“Condivido la gran parte delle misure che il Governo ha adottato”, afferma Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza della regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, e ribadisce la richiesta che nei giorni di Natale e Capodanno ci si possa spostare tra comuni limitrofi: “A Roma, Milano o Bologna ci si può spostare di decine di chilometri per pranzare magari col papa' o il nonno solo. Ma abbiamo casi, essendo l'Italia un paese di piccoli o piccolissimi Comuni, in cui non si possono fare 500 metri perche' c'e' il confine. Non dico che bisogna dare il via libera a tutti, sarei un irresponsabile, ma in alcuni casi di ricongiungimento famigliare, per non lasciare solo una persona anziana o bisognosa, mi pare che il buon senso potrebbe spingere a quello che mi pare il presidente del Consiglio stia valutando".

Per Bonaccini resta il tema della “terza ondata” e non bastano i divieti a fermarla: "Noi dobbiamo chiedere alle persone comportamenti responsabili. Tocca anche ad ognuno di noi, al di là dei provvedimenti o delle scelte delle istituzioni, non bisogna scherzarci perchè avete visto cosa significa”.

