«L'ospedale di Termoli esiste o è solo uno "spoke" del Cardarelli?»

TERMOLI. Si infittisce il dibattito su ruolo e organizzazione dell’ospedale di Termoli. Dopo Nicola Felice, come spesso accade (o come sovente anche precede) interviene il patologo clinico Giancarlo Totaro.

«L'ospedale di Termoli esiste o è solo uno spoke (raggio) di quello Hub (mozzo) di I° livello di Campobasso?

Il Covid ha portato alla resa dei conti e ha fatto prendere coscienza ed esclamare al bimbo che è in ognuno di noi che "il re è nudo!"

L'accorpamento dell'Ortopedia alla Chirurgia ci fa aprire gli occhi sulla vera realtà ed identità dell'ospedale di Termoli dove il direttore generale, amministratore unico, può decidere legittimamente sulla dislocazione dei servizi/reparti di una organizzazione regionale ed in base alle norme nazionali vede legittimato per il Molise un ospedale unico di primo livello su diversi plessi.

Quindi accorpamento più che legittimo ma la dice lunga sulla precarietà dello status dell'intero nosocomio di Termoli.

In Molise, privo di un ospedale di II° livello, il reparto di Malattie infettive non doveva neanche esistere secondo le folli leggi dello Stato che hanno distrutto la sanità pubblica e bisogna anche ringraziare tutti coloro che, se pur facendo debito, non hanno chiuso molti reparti "fregandosene" di quelle leggi folli.

Il reparto di Malattie infettive per legge si sarebbe dovuto chiudere come la Pediatria o la Ginecologia ed altri reparti dell'ospedale di Termoli.

I cittadini molisani, secondo quelle leggi, oggi non potrebbero nemmeno essere curati in regione perché il reparto di Malattie infettive è previsto solo per gli ospedali di II° livello che in Molise non esiste. Speriamo che nella sventura questa epidemia faccia rinsavire tutti quei folli che hanno applicato la spending review alla sanità, mettendo a gravissimo rischio la salute degli italiani e dei molisani.

Tagli, tagli, tagli e solo tagli da anni ormai hanno portato la nostra sanità molisana sull'orlo del precipizio con il rischio serio di affrontare la pandemia da coronavirus senza un reparto di Malattie infettive in regione sopravvissuto solo grazie al caso ma quasi senza medici e senza posti letto.

Il 19 giugno 2015 vede la luce "il regolamento per gli standard ospedalieri" riprendendo il DM n. 70/2015 e riferito a quanto espresso nella legge 135/2012 "spending review".

Il numero massimo di posti letto previsto è di 3 posti letto per 1000 abitanti.

Si stabiliscono tre tipologie di ospedale: ospedale di base (80 mila-150 mila abitanti), ospedale di I° livello (150 mila - 300 mila abitanti), ospedale di II° livello (600 mila-1,2 milioni abitanti).

Il Molise ha circa 300mila abitanti, quindi avrebbe diritto a un unico ospedale di I° livello che prevede solo i seguenti reparti: Medicina interna, chirurgia generale, ortopedia, anestesia, ostetricia, pediatria, cardiologia, Utic, neurologia, psichiatria, radiologia, laboratorio analisi ed emoteca.

Inoltre si introduce il concetto di ospedale spoke e hub (ospedale "centrale" e "succursali").

Per il Molise quindi non è previsto il reparto di Malattie infettive.

Però, allo stesso tempo, la legislazione prevede anche che la regione debba assolvere al compito di garantire i Lea. La sanità molisana a questo punto diventa vittima delle inadeguatezze di una legislazione nazionale a dir poco "schizofrenica", incoerente e contradittoria.

Come garantire in Molise con queste leggi così contraddittorie il diritto alla salute e alle cure sancito dall'articolo 32 della costituzione italiana ed essere ossequiosa della legislazione ordinaria che affidano alle regioni il compito di gestire la sanità pubblica e quindi garantire i Lea (livelli essenziali di assistenza)?

Come può la regione Molise garantire il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della costituzione italiana con queste leggi?

Come può la regione Molise garantire i Lea in modo autonomo senza un Dea di II° livello?

Come può la regione Molise garantire i Lea in modo autonomo per le patologie tempo dipendenti, i politraumi complicati la cardio-chirurgia?

Ma la cosa più terribilmente attuale e drammatica: come potrebbe la Regione Molise garantire le cure ospedaliere per Covid con un solo ospedale di I° livello dove non è neanche previsto il reparto di malattie infettive, invece previsto solo per gli ospedali di II° livello?

In pratica se la Regione Molise non avesse "trasgredito" le disposizioni organizzative di legge inerenti gli ospedali oggi il Molise non avrebbe avuto neanche il reparto di Malattie Infettive con le drammatiche conseguenze del caso.

E' pazzesco, ma è così.