Recovery Plan, anche Termoli nel think thank Ned dedicato alla legalità

TERMOLI. Lo scorso 10 dicembre si è tenuta sulla piattaforma zoom la terza e ultima call che chiude il ciclo di call dedicato al recovery plan organizzato da NED, think tank appena nato ma ricco di iniziative. Il ciclo di call ha avuto come obiettivo quello di esaminare vari aspetti strategici del recovery plan: lo sviluppo dei borghi, le donne e la sicurezza dei fondi.

La scelta di dedicare una call alla sicurezza dei fondi, come ha specificato il team di NED, è dovuta all'importanza e alla delicatezza dell’argomento, in vista dell’arrivo di fondi mirati, volti alla creazione di progetti finalizzati allo sviluppo del nostro territorio. A tale proposito, il think thank NED auspica che tale somma non venga dispersa senza basi progettuali concrete, ma che vengano oculatamente distribuite sulla base di lavori progettuali che creino sinergia tra diversi settori, in modello di rete connesso in modo sinergico e di ottimizzazione delle risorse oggetto del recovery plan.

In quest’ultima call sono intervenuti ospiti di eccezione come l’On. Roberti, l’On. Zennaro e il Comandante Alfa, i quali, con i loro preziosi interventi, hanno arricchito i contenuti del dibattito con la loro esperienza professionale e di vita.

L’onorevole Roberti rende partecipi i convenuti in call, che sia la Polonia che l’Ungheria hanno accettato la proposta del tavolo europeo e l’importanza di tale adesione per gli equilibri dellEuropa stessa. Arricchisce il suo intervento riportando la sua esperienza politica a livello europeo e professionale come magistrato antimafia, in particolare della sua collaborazione con il magistrato Giovanni Falcone.

L’On. Zennaro illustra l’iter di valutazione, in particolare costi-benefici, dei progetti che danno l’accesso ai fondi. A tal fine, ribadisce l’importanza della presenza di una struttura di controllo sulla progettazione, quindi di una filiera di processo istituita da parte dello Stato volta al controllo, assegnazione e rendicontazione dei fondi del recovery.

Infine, è intervenuto il Comandante Alfa cheha voluto lanciare un messaggio importante a tutti noi, ma soprattutto ai giovani, ossia che vivere nella legalità, anche con poco, ci permette di avere il bene più prezioso: essere liberi. Vivere nella legalità significa libertà di movimento, che è essenziale. Operare nella legalità ci permette di essere liberi di operare e questo è fondamentale, specialmente quando si pensa a progetti finalizzati al miglioramento dei territori. Lascia il messaggio ai giovani di essere ottimisti, perché nella vita non esistono obiettivi irraggiungibili, a tutto è raggiungibile se si crede fortemente in se stessi.

Il think thank NED per venire incontro alla imprese, ha proposto di estendere il rating di legalità, già utilizzato per le grandi imprese, in particolare e soprattutto anche alle Pmi.