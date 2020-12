TERMOLI. Partito democratico, Casa dei diritti e Caritas: una triangolazione perfetta quella messa in campo a Termoli per raccogliere beni da destinare ai meno abbienti, sempre più in questa fase di pandemia.

Una campagna nazionale sposata dal circolo dem adriatico e illustrata stamani in conferenza stampa, alla sede della sezione Pd, con la segretaria Maricetta Chimisso, il segretario di Federazione Oscar Scurti, la consigliera Manuela Vigilante, Laura Venittelli e appartenenti alla associazione Ultimi e della Casa dei Diritti.

«Dalla parte delle persone. Mesi fa, abbiamo scelto queste parole per dare un’identità e un posizionamento al Pd che non fosse semplicemente il risultato di uno slogan comunicativo. Abbiamo scelto quelle parole perché, a maggior ragione per la pandemia in corso, pensiamo che la politica abbia un senso se espleta il suo valore più nobile nel migliorare la quotidianità delle persone, nel comprenderne sofferenze e fragilità, nell’essere prossima – non lontana o aerea – a chi ha bisogno.

Dalla parte delle persone, quindi, come una scelta valoriale, come nuovo indirizzo di una pratica politica per il nostro gruppo dirigente, i nostri iscritti, i nostri militanti. Una scelta identitaria per combattere insieme la pandemia , per superare le difficoltà e la crisi che ha generato. Crisi economica e sociale.

Con la campagna “Solidarietà in circolo” passiamo all’azione concreta , mettendo a disposizione i circoli, i volontari si adopereranno per una raccolta alimentare rivolta alle persone e alle famiglie in difficoltà. Da oggi a sabato 19 dicembre, infatti, i circoli del Pd raccoglieranno beni per destinarli, in accordo con le associazioni di volontariato, in collaborazione con gli enti locali, a chi ne ha più bisogno.

Perché politica, per noi, è uscirne insieme.