Altri due decessi all'ospedale Cardarelli per Covid

CAMPOBASSO. Altri due decessi all'ospedale Cardarelli di Campobasso a causa del Covid nelle ultime ore: un 79enne di Palata è deceduto in Malattie infettive, un 63enne di Montaquila, invece, è morto in Terapia intensiva.

Ricordiamo, inoltre, come nella giornata di ieri, l'Asrem ha comunicato anche ulteriori 6 decessi delle precedenti settimane avvenuti in strutture diverse da quelle dell’Azienda Sanitaria o a domicilio. Si tratta di decessi per i quali solo ieri è stata ricevuta la relativa documentazione.

Si tratta di 1 uomo di 93 anni di Montaquila deceduto il 4 novembre scorso;

1 donna di 96 anni di Sessano del Molise deceduta il 15 novembre;

1 donna di 89 anni di Colli a Volturno deceduta il 21 novembre;

1 uomo di 95 anni di Fornelli deceduto il 22 novembre;

1 donna di 87 anni di Cerro a Volturno deceduta il 24 novembree:

1 uomo di 93 anni di Fornelli deceduto il 2 dicembre.

Salgono a 162 i decessi in Molise dall’inizio della pandemia.