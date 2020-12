TERMOLI. Un dormitorio per chi non ha un tetto, quello realizzato dal Comune di Termoli in quelli che furono gli alloggi dei Carabinieri nella vecchia caserma di via Martiri della Resistenza, gestita dall'associazione ValTrigno, presieduta da Antonio Micozzi.

Oggi la presentazione ufficiale della struttura, con gli assessori Michele Barile, Silvana Ciciola e Giuseppe Mottola.

Gli alloggi un tempo utilizzati dalle famiglie dei militari in servizio in città, attualmente sono attivi a sostegno delle persone senza una fissa dimora.

La struttura, operativa dallo scorso mese di settembre in via Martiri della Resistenza, ha oggi 5 ospiti fissi e, di recente, a seguito della positività di uno dei ricoverati, anche un appartamento separato dall'area comune per permettere l'isolamento e la quarantena dei senzatetto affetti da coronavirus.

Sono 3 le camere per 9 posti letto a disposizione di cui uno d'emergenza. Per potervi accedere è necessaria una richiesta all'assessorato comunale alle Politiche sociali. E' possibile essere alloggiati per 21 giorni e poi proseguire su autorizzazione dell'assessorato.

Per il primo ingresso nella struttura è richiesto il tampone con esito negativo per coloro che non hanno informazioni in tal senso, sono i volontari dell'associazione Val Trigno, gestori del dormitorio, a occuparsi della procedura segnalandoli all'ufficio igiene dell'Asrem che li chiama dopo 48 ore. Per tutti all'ingresso la misurazione della temperatura corporea, consegnate mascherine a chi ne è sprovvisto e gel igienizzante per le mani. Nel dormitorio sono presenti i volontari giorno e notte e si può accedere dalle 19.30 alle 20.30.

Le stanze vengono lasciate alle 7.30 del mattino. All'arrivo, ai senzatetto è consegnato un kit sigillato contenenti lenzuola pulite. Ogni mattina l'alloggio viene sanificato. Spesso gli ospiti chiedono di collaborare con le attività di pulizia.

"La gestione della struttura - spiega l'assessore Michele Barile - avviene secondo le normative tese al contenimento del Covid-19".