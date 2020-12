Ombre e luci sul Cratere: il carcere torna Covid free, contagi nella Rsa Nonni d'Italia

LARINO. Notizie in chiaroscuro dal Cratere, intanto il carcere è Covid free, finalmente, lo annuncia il sindaco di Larino, Pino Puchetti. Ma c'è un cluster interno alla casa di riposo Nonni d'Italia a Ripabottoni.

«Si informa la cittadinanza che in base ai dati forniti dall'Asrem ci sono 3 nuovi positivi residenti in città. In particolare si tratta di due anziane ricoverate da qualche tempo presso la residenza per anziani di Ripabottoni e di un nostro concittadino che lavora in quella struttura.

Però si può sottolineare che il numero dei negativi supera quello dei nuovi positivi - sottolinea Puchetti - stando ai dati ben 8 cittadini larinesi possono finalmente dire di essersi messi alle spalle il Covid, alcuni direttamente con l'esito negativo del tampone e alcuni con il certificato rilasciato dall'Asrem che attesta di aver superato la fase acuta del contagio, i fatidici 21 giorni.

Buone notizie anche dalla casa circondariale di via Molise tornata ad essere Covid free.

E buone notizie sono giunte anche sul fronte dei ricoverati in malattie infettive. Nel primo pomeriggio di sabato è stata dimessa, ed è tornata a casa, la nostra concittadina che 4 giorni fa era stata ricoverata a Campobasso.

Alla luce dei suddetti dati il numero degli attuali positivi in città scende a 18, di questi, 8 sono i nostri nonni ricoverati alla Rsa del Vietri e alla residenza per anziani di Ripabottoni. 1 di questi ricoverato ancora in malattie infettive.

La curva dei contagi decresce, mai come in questo momento è però necessario non abbassare la guardia e rispettare le semplice regole dettate in tema di contenimento del contagio. Buona domenica a tutti voi».