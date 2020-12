Gli assembramenti: un falso nemico?

TERMOLI. Come a un serpente velenoso si associa la possibile puntura all’uomo e relativa conseguenza così in questa pandemia, l’assembramento è il fungo velenoso da evitare, la caduta dalla barca senza saper nuotare.

Insomma l’assembramento che, prima del Covid, significava essere presenti in tanti in piazza per parlare e scherzare con amici e nuovi conoscenti offerti dalla occasionalità, ora ha un nuovo significato, lugubre e funesto, in quanto possibile portatore di contagio, di terapia intensiva, di intubazione.

Questa accoppiamento assembramento - demonio assomiglia all’accusa di stregoneria ad una donna del medio evo. Non occorrevano prove. Bastava una prima indicazione che altri del villaggio gridassero “alla strega, alla strega”. E così in questa pandemia basta evocare tout court l’assembramento ed i fulmini del cielo si scagliano contro di esso da parte più o meno di tutti.

Ma, scendendo in dettaglio, scopriremmo che l’assembramento avrebbe la stessa pericolosità di una boccetta di veleno tenuta in tasca. Infatti, se durante il potenziale mortifero assembramento venissero usati mascherina e distanza, il virus non ce la farebbe a saltare da una persona all’altra veicolandosi attraverso il muco o la saliva.

Insomma al bar si può andare, purché si abbia la mascherina e si rimanga distanziati. Insomma al ristorante si può pranzare purché si mantenga la distanza (tralasciamo le giustificazioni appiccicate al divieto della cena nell’ultimo Dpcm).Insomma nei negozi si possono fare gli acquisti purché si mantengano distanza e mascherina.

E allora perché l’assembramento deve essere punito discriminato, colpevolizzato, sempreché anche per esso si preveda l’utilizzo difensivo della mascherina e della distanza?

Senza volare nel cielo serafico insieme alle colombe della ingenuità e con particolare riferimentoagli assembramenti legati alla movida, la risposta di quasi tutti è, più o meno, la seguente : ah i giovani, i giovani sono ribelli e non si piegherebbero alle imposizioni altrui, né tanto meno alle prepotenze delle autorità.

Parlare di giovani generalizzando e semplificando è facile. Ma si cade nel mare magnum degli errori per superficialità.

Allora, per uscire dalla genericità, vanno fatte due precisazioni. La prima, se pur scontata, va espressa comunque: non tutti i giovani sono eguali.

La seconda è legata a quanto è successo negli ultimi 9-10 mesi di pandemia: sofferenze economiche, psicologiche, di salute e morti,tanti morti. I giovani hanno vissuto direttamente ed indirettamente la tragedia pandemica con l’aggiunta di due lockdown. E con tutto ciò hanno metabolizzato il concetto che la propria libertà portata oltre un dato limite arreca danno agli altri.

Quindi non si può negare che una maggiore consapevolezza e presa di coscienza siano entrate nella testa e nel cuore dei giovani. E quindi alla fine dell’attuale lockdown si torni alla piena libertà compresa quella della movida, purché corredata della diade super nota della mascherina e del distanziamento.

Il 90% dei giovani non solo sarà osservante di ciò che è bene per la comunità, ma potrebbe essere anche protagonista di vigilanza nei riguardi dell’inevitabile 10%degli imbecilli.

Conclusione. Gli assembramenti, per quanto detto sono un falso nemico. Ed i giovani nel 2021 possono contribuire a salvare la salute vivendo correttamente la movida. E quest’ultima, insieme agli acquisti, al fitness, alla cura della bellezza del corpo, al cibo in convivialità, al divertimento può contribuire a salvare l’economia.

Luigi De Gregorio