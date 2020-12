​Se.Re.N.I., il progetto della discordia piace ai cittadini

TERMOLI. Il progetto promosso da Nicola Malorni e avviato all’Istituto comprensivo Bernacchia la scorsa settimana, la cui candidatura è stata oggetto di attacchi politici dalla direzione del Circolo Pd di Termoli, con un acceso dibattito mediatico che ha finito col coinvolgere anche tutto il centrodestra termolese, contaminando finanche i social con opposte fazioni - pro e contro l’equipe incaricata Malorni-Caruso, in realtà piace ai cittadini termolesi.



Ne è prova tangibile la significativa partecipazione alle prime due group conference tenute dallo psicologo termolese in modalità on line che ha toccato punte come 132 presenze per la prima sulla piattaforma Meet e 112 per la seconda. Una partecipazione senza precedenti, sicuramente da attribuire, da una parte, al fabbisogno di assistenza psicologica che, diffuso su tutto il territorio nazionale, ha motivato il Ministero dell’Istruzione, su impulso del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, a stanziare cospicui fondi a favore del servizio psicologico in tutte le scuole d’Italia; dall’altra, alla notorietà e al curriculum dello psicologo termolese che ha proposto, dopo la presentazione del Progetto, l’approfondimento delle problematiche psicologiche connesse alla pandemia in corso dal punto di vista della psicologia junghiana.

Numerose attestazioni di stima e gratitudine hanno costellato la chiusura del seminario alle 19:30 dello scorso 11 dicembre per una conferenza in cui è stata trattata la funzione dell’intelligenza simbolica nell’evoluzione di Homo Sapiens, il ruolo della dimensione simbolica nella prevenzione di conseguenze psicopatologiche legate al rischio Covid-19 e le opportunità offerte dalla psicologia a genitori, insegnanti e alunni grazie all’accesso a questo straordinario fattore di elaborazione psichica nel fronteggiare le esperienze traumatiche e dolorose in questo periodo di grave stress per l’essere umano.

Per TermoliOnLine, Malorni ha dichiarato: “