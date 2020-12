Rapporto ecomafia 2020: in Molise attenzione al settore dei rifiuti

MOLISE. Nel 2019, rispetto all’anno passato, sono aumentati notevolmente tutti i reati contro l’ambiente, in particolare, quelli riguardanti il ciclo dei rifiuti pericolosi e non. Quest’aumento evidenzia l’automatica crescita del numero di coloro che si spartiscono gli affari e cioè mafie, imprenditori, funzionari e amministratori pubblici collusi attivi proprio nel ciclo dei rifiuti. Nella nostra regione, il ciclo dei rifiuti e delle energie rinnovabili sono i settori maggiormente interessati dai fenomeni più gravi di criminalità organizzata ambientale. Le inchieste sui traffici illeciti di rifiuti sono in aumento rispetto all’anno precedente.

Crescono gli arresti rispetto quelli eseguiti lo scorso anno, i sequestri, le sanzioni, sia penali sia amministrative. Il Molise visto come terra di conquista delle mafie pugliesi è ormai un dato acclarato e lo confermano anche le ultime indagini della magistratura e delle forze dell’ordine. Ad attirare l’attenzione dei clan ci sono sicuramente gli appalti milionari per la raccolta differenziata.

Le mafie pugliesi si spartiscono i territori e collaborano tra loro evitando qualsiasi contrasto, un po’ come il sistema di “Mafia Capitale” a Roma dove in accordo si sono spartiti gli appalti della città eterna. I clan pugliesi hanno già fatto, a mio parere, il salto di qualità nel gestire non soltanto lo smaltimento ma tutto il ciclo produttivo dei rifiuti da quelli solidi urbani a quelli speciali infiltrandosi negli appalti attraverso prestanomi.

Per questi motivi, occorrerà fare molta attenzione proprio alle persone giuridiche e ai loro rappresentati legali attraverso i quali le mafie pugliesi, e non solo, potrebbero accedere ai vari bandi che saranno indetti nella nostra regione nei prossimi mesi facendo offerte a prezzi bassissimi per sbaragliare la concorrenza. Una volta “preso l’incarico” il ricavo arriverebbe dallo smaltimento dei rifiuti pericolosi extra-regionali e dall’impiego a basso costo della manovalanza. Se, da un lato, il Rapporto evidenzia l’aumento di queste tipologie di reati, dall’altra parte, la pressione dello Stato, purtroppo, non è ancora pienamente efficace.

I nuovi strumenti di repressione - considerando proprio i dati oggettivi - non hanno garantito la loro validità sia sul fronte repressivo sia su quello della prevenzione. Non bisogna tuttavia abbassare la guardia, perché, come ho avuto occasione di affermare più volte, le mafie in questo periodo di pandemia si stanno muovendo e sfruttano proprio la crisi economica e sociale per estendere ancora di più la loro presenza nei vari territori. Occorre agire presto e bene per affinare il quadro prescrittivo e quello culturale educativo. E’ necessario incidere proprio sui rapporti tra imprese e pubblica amministrazione che possono nascondere - come spesso accade - il pericolo di condizionamento mafioso che può incidere negativamente sul buon andamento e sull’efficacia della consequenziale azione amministrativa.

Queste riforme sono fondamentali e urgenti per la lotta ai reati contro l’ambiente nel prossimo futuro anche nella nostra piccola regione.



Vincenzo Musacchio – Presidente dell’Osservatorio Antimafia del Molise