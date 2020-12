L’anno amaro dei ristoratori: perso il 70% ma non si rinuncia al "pranzone" delle feste

Attualità

Fare impresa, in questo periodo, è da supereroi. Lo sanno bene i ristoratori termolesi che hanno registrato perdite del 70% rispetto al 2019. Malgrado tutto non si arrendono: «A Natale e Capodanno via libera al pranzone».