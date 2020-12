L’anno amaro dei ristoratori: perso il 70% ma non si rinuncia al "pranzone" delle feste

TERMOLI. Questi che ci accingiamo a vivere non saranno sicuramente i soliti Natale e Capodanno a cui siamo, da sempre, abituati: niente viaggi, nessuna festa (in famiglia o con gli amici) e del classico pranzo di Natale o della cena di fine anno nemmeno l’ombra. Certo, la tradizione verrà pur sempre onorata, ma subirà delle inevitabili modifiche dettate dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Se le famiglie non potranno riunirsi attorno ad un tavolo, i ristoratori provano, con tutte le loro forze, a restare a galla, continuando ad offrire la qualità dei loro piatti e, perché no, un pizzico di speranza per un futuro più roseo (che, in questi tempi, non fa mai male). TermoliOnLine ha deciso di intraprendere questo viaggio, virtuale s’intende, proprio con i ristoratori locali per scoprire come hanno reagito alle nuove disposizioni e, soprattutto, alle inevitabili perdite che le misure imposte per fronteggiare la pandemia hanno riflesso sulle attività ricettive.

Ciò che emerge dalle interviste fatte ai titolari di “Da Adele”, “Z’Bass”, “Federico II” e “Dal Moro” non sono lo sconforto, come si potrebbe plausibilmente pensare, né la rabbia, quanto piuttosto la caparbietà di ingegnarsi al motto “Chi si ferma è perduto”. Nonostante le incertezze delle disposizioni normative diano poche speranze e non consentano di fare una programmazione a lungo termine, dal momento che le decisioni seguono la curva epidemiologica, i ristoratori locali non si sono persi d’animo ed hanno reagito per salvare le loro attività, costruite con tanti sacrifici. Danneggiati sì, ma non sconfitti.

LE PERDITE

I dati nazionali non sono incoraggianti e forniscono uno spaccato delle macerie che il Covid-19 ha lasciato dietro di sé, andando ad intaccare il futuro delle attività ricettive in maniera significativa. I toni sono diversi, parlando con i ristoratori, soprattutto quando si affronta il tema delle perdite economiche che ondeggiano tra il 60% e il 70% circa (stima effettuata in base ai dati ricevuti nelle interviste e confermati dalle associazioni di categoria ndr). Percentuale che sembra minore per locali come “Z’ Bass” che annuncia perdite di circa il 60%, mentre si alza per locali come “Federico II” che conta perdite per quasi il 76%: «Dato al 30 novembre – confida il titolare – Direttamente dal commercialista».

Accanto alla diminuzione del fatturato, che ha inevitabilmente mutato anche l’organizzazione del personale, ad aggravare la situazione ci sono anche le restrizioni attuali che si aggiungono a quelle già in vigore come nel caso, appunto, di “Federico II”: «Facciamo i conti con il fatto di essere nel centro storico di Termoli, una posizione geografica che non ci agevola, essendo una Ztl e non la classica zona di passaggio».

L’APPROCCIO CON IL CLIENTE

Nell’era del Covid abbiamo dovuto mettere un freno alle nostre abitudini, raffreddandoci inevitabilmente: stop a strette di mano e abbracci, baci banditi e distanza minima di un metro. Per chi lavora a contatto con il pubblico, come i ristoratori, questo cambiamento influisce particolarmente sull’approccio con il cliente che, pur mantenendo il calore umano di sempre, si adatta alle nuove normative: «A livello di avvicinarsi o essere amichevoli l'approccio è cambiato – confessa la titolare del ristorante “Dal Moro” - Ma cerco di ammortizzare con l’atteggiamento solare di sempre, trasmettendo tranquillità. Stiamo molto attenti alla sicurezza e ci assicuriamo di non far mai mancare nulla al cliente».

LA RIORGANIZZAZIONE

La vera ripartenza sembra lontana, la luce in fondo al tunnel non si intravede ancora e anche per le solennità natalizie e di Capodanno il clima di festa non si sente. Con le nuove disposizioni, poi, bar e ristoranti hanno l’obbligo di chiusura alle ore 18 e non vi sono ancora certezze sulle aperture del 25, 26, 31 dicembre e 1 gennaio. Loro, però, provano a ripartire: ristoranti che, prima del Covid erano più concentrati sulla cena, adesso offrono un menu per il pranzo di tutto rispetto, mantenendo i prezzi bassi «perché molte persone hanno perso il lavoro e se non ci aiutiamo tra noi non lo fa nessuno», confidano a TermoliOnLine.

Nessuno dei locali contattati (che ricordiamo essere “Da Adele”, “Z’Bass”, “Federico II” e “Dal Moro”) ha scelto di cambiare la propria formula offrendo l’asporto o le consegne a casa. Una decisione che risiede principalmente nella mentalità della nostra regione: «Quando sentono la parola asporto pensano subito a panini, pizze o patatine – afferma la titolare di “Dal Moro” – Durante il lockdown avevamo un menu di emergenza, ma a Termoli non c’è la mentalità».

Dello stesso parere anche “Federico II” che punta l’attenzione sulla qualità dei piatti serviti in loco: «Abbiamo scelto di non puntare sull’asporto o sulla consegna sia per la mentalità del centro sud Italia che non consente ancora servizi del genere, sia per mantenere intatta la qualità. Una ristorazione di un certo livello non puoi portarla a casa. In questo periodo di lockwdown facciamo un corso di aggiornamento a settimana e studiamo l’impiattamento e le tecniche di cottura. Non prepariamo semplici piatti, ma regaliamo un’emozione e difficilmente puoi portarla a casa».

A mutare, oltre al fatturato, è anche l’organizzazione interna con l’inevitabile riduzione del personale che entra in cassa integrazione. Una misura che nella teoria funziona a dovere, ma nella pratica zoppica ancora: «Abbiamo due dipendenti in cassa integrazione – ci fa sapere “Federico II” – Che non hanno ancora percepito quella di marzo ed aprile».

IL REBUS NATALE E CAPODANNO

Aperti o chiusi? Pranzone di Natale e lenticchie e zampone alle 13? Nulla è ancora chiaro. Di sicuro, al momento, c’è solo il fatto che tenere aperto un locale e non poterlo riempire ha dei riflessi negativi sul bilancio. Ad accomunare tutti, a prescindere che si scelga il menu di carne o di pesce, ci pensa la tradizione: è così che, al posto del classico cenone di Capodanno, da quest’anno ci sarà il ‘pranzone’. In cosa consiste? Ce lo spiega il ristorante “Da Adele”: «Non rinunceremo alla tradizione e proporremo lenticchie e zampone per il pranzo del 31».

Mentre qualcuno ha già avviato la macchina a tema natalizio-capodanno, altri non sono sicuri di restare aperti nelle due feste simbolo di fine anno: «Non abbiamo ancora deciso – fanno sapere da “Federico II” - Abbiamo ricevuto due, tre telefonate da clienti fidelizzati per sapere come ci fossimo organizzati per Natale, ma se non siamo sicuri di riempire il locale, nel rispetto delle norme s’intende, non apriamo».

Idee chiare, invece, da “Dal Moro” che ha già annunciato il pranzo per il 1 dell’anno e qualcosa per il 31 dicembre: «Il 1 gennaio saremo aperti a pranzo, mentre per il 31 stiamo valutando il da farsi. Abbiamo pensato di proporre un menu non dispendioso a base di taglieri di salumi e formaggi accompagnati da dell’ottimo vino. Il tutto nel pieno rispetto delle normative. Ci tengo a sottolinearlo perché la mia è una clientela educata ed io sono rispettosa dei condomini che risiedono nel palazzo dove si trova il mio locale».

Z’ Bass, invece, da sempre attento e rispettoso della tradizione, quest’anno la seguirà in toto restando chiuso sia a Natale che a Capodanno: «Ci godiamo la famiglia. Dopo tanti anni ce lo meritiamo».