Migliora lievemente il 16enne ricoverato in rianimazione al San Timoteo

TERMOLI. Non solo la città di Termoli, tutto il Molise è col fiato sospeso sulla vicenda del 16enne ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale San Timoteo, con una grave insufficienza respiratoria dovuta a una infezione batterica. Ieri, dopo l’accesso al nosocomio di viale San Francesco, non è stato possibile trasferirlo a causa dell’instabilità del quadro clinico critico.

Ha una insufficienza respiratoria molto seria, ma il tampone solo parzialmente è risultato positivo. In prima battuta lo si voleva trasferire a San Giovanni Rotondo, poiché necessitava di una terapia presente solo alla Casa sollievo della sofferenza, ma non è stato possibile farlo.

L’obiettivo è stabilizzarlo per poi trasferirlo. Fino a ieri la terapia che si riteneva di dover fare era la Ecmo che si fa dove ci sono i dea di secondo livello.

Questa mattina la situazione è lievemente migliorata ma seria. Si sta cercando di capire se il problema è dovuto alle conseguenza del Covid o se ci sia un altro tipo di infezione. E’ risultato positivo in parte al tampone rapido, con due indicatori su 3.