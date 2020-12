TERMOLI. «In questi giorni, siamo stati contattati da diversi cittadini, per due differenti motivi. Il primo, legato allo stato di manutenzione ed igienico sanitario dei parchetti di via Inghilterra, via Germania, viale Trieste, via di Francia, del Parco e di alcune strade della città. Il secondo motivo, legato al bagno di folla che si è creato ieri sera in Corso nazionale. Ovviamente ci sono state girate foto dello stato dei luoghi che prontamente in data odierna abbiamo girato ai soggetti competenti e preposti dell'amministrazione comunale e del settore, per i provvedimenti del caso».

Lo afferma il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Termoli.

«Nella prima segnalazione abbiamo invitato i destinatari della missiva, ad attivarsi, ciascuno per la sua competenza per porre rimedio alle criticità lamentate visto che proprio la città di Termoli si è assicurata il riconoscimento del premio “La città per il verde 2020” nella sezione “Manutenzione per il verde”.

Nella seconda segnalazione abbiamo chiesto al sindaco, per i poteri attribuitigli dalla legge, di disporre con propria ordinanza la chiusura al pubblico per tutta la giornata o in determinate fasce orarie del Corso nazionale di Termoli, sino al 7 gennaio 2021, o altra data ritenuta utile ed efficace al fine del contenimento del rischio Covid-19, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private del Corso nazionale al fine di contenere il rischio di assembramento.

Solo con un'azione congiunta e mirata, possiamo risolvere i problemi del nostro Paese».