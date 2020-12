Nuovo decesso Covid in Molise, si è spento un 92enne in Malattie infettive

LARINO. Nuovo decesso Covid in Molise, lo rivela il sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti: «Si informa la cittadinanza che un nuovo lutto, il quinto a causa del Coronavirus, ha colpito la nostra comunità. Si è spento domenica sera, nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cardarelli, il 92enne Tommaso Maiorino. L'anziano, fin dalla sua apertura viveva presso la Residenza sanitaria assistita del Vietri. Nelle scorse settimane, come altri degenti, era stato sottoposto a tampone ed era risultato positivo al Covid. Su decisione dell'Azienda sanitaria regionale insieme agli altri anziani era stato trasferito a Venafro essendo asintomatico. Qui, le sue condizioni si erano aggravate tanto da disporne il ricovero al Cardarelli dove come detto è sopraggiunta la morte. Ai figli, alle figlie e a tutti i parenti come amministrazione porgiamo le nostre più sincere condoglianze».