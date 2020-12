Raddoppio ferroviario, il Consiglio di Stato ribalta l'esito del ricorso sulla progettazione

TERMOLI. E’ di venerdì la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che, ribaltando il verdetto di primo grado, salva di fatto l’attuale iter di gara delle Ferrovie dello Stato, per la tratta Termoli-Lesina, già bersagliata dalle modifiche in sede di commissione Via-Vas.

Il rischio era latente, poiché una società che era finita alle spalle dell’aggiudicataria del primo lotto da oltre 70 milioni di euro, aveva promosso ricorso e aveva avuto ragione in sede di Tar. Con bando spedito per la pubblicazione sulla Guce in data 23 ottobre 2018, la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) indiceva la gara (CIG 7653306BE5) per l’affidamento della “progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Bari, nella tratta Termoli - Lesina, lotto 1 Ripalta - Lesina, tra la pk 0+000 (coincidente con la pk 464+267 della LS Pescara – Bari) e la pk 7+470 (coincidente con la pk 471+856 della LS), comprensivo di armamento ferroviario e degli impianti tecnologici (impianti di trazione elettrica, luce e forza motrice, telecomunicazioni, segnalamento) che si estendono fino alla pk 7+983 (coincidente con la pk 472+371 della LS)”. L’importo complessivo per la realizzazione delle opere (sub B del disciplinare), risultante dal progetto definitivo posto a base di gara, ammontava a complessivi euro 70.236.447,95, oltre Iva. Il criterio prescelto per l’aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, come prescritto sub K del disciplinare di gara.

Esaurito l’esame delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice concludeva i propri lavori in data 8 novembre 2019, stilando la graduatoria definitiva in cui primo classificato risultava il Rti tra il Consorzio Conpat s.c.a.r.l. e le società D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali s.r.l. ed Sifel s.p.a. con il punteggio totale di 89, che aveva ottenuto la massima valutazione per gli elementi migliorativi. Seguiva la Matarrese s.r.l., seconda classificata con punti 66,1010. Veniva quindi esperito il procedimento di anomalia dell’offerta. In data 27 gennaio 2020, RFI s.p.a. comunicava alla società Matarrese gli esiti definitivi della procedura, cui seguiva l’accesso parziale all’offerta del Rti aggiudicatario. In data 24 gennaio 2020 veniva disposta l’aggiudicazione dell’appalto in favore del raggruppamento primo graduato. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia, la società Matarrese s.r.l. contestava detta aggiudicazione e gli atti presupposti della procedura.

Tra i rilievi, la Commissione non si sarebbe avveduta di eclatanti e macroscopiche carenze di aspetti progettuali peggiorativi dell’offerta del Rti Conpat rispetto al progetto posto a base di gara, tali da determinare cause di esclusione.La proposta progettuale del Rti Conpat avrebbe reso l’offerta inidonea a migliorare gli aspetti tecnici e funzionali dell’opera con riferimento alla soluzione sub 2.3 dell’allegato 4 - tabelle di ponderazione “Riduzione del tempo di occupazione del Binario I di Lesina per il cantiere di armamento” in relazione al criterio sub 2.3.1 relativo alle “soluzioni realizzative che riducano il tempo di occupazione del Binario I di Lesina destinato al ricovero e sosta carrelli necessari al cantiere di armamento” (punteggio massimo 5 punti). Con sentenza 25 maggio 2020, n. 741, il giudice adito accoglieva il ricorso principale e respingeva quello incidentale, per l’effetto annullando i provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente Matarrese s.r.l.

Avverso tale decisione Conpat s.c.a.r.l. interponeva appello. I giudici di secondo grado invece riformano la sentenza accogliendo il ricorso della prima classificata e tra le motivazioni si indica che “le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e mani-festo travisamento dei fatti ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire – in attuazione del principio costituzionale di separa-zione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte. I motivi riproposti, infatti, attengono al merito della valutazione tecnico-discrezionale compiuta dalla stazione appaltante in ordine al contenuto dell’offerta tecnica del Rti facente capo a Conpat s.c.a.r.l., relativamente alle quali, peraltro, non emergono i profili di manifesta illogicità o arbitrarietà di cui sopra.

Conclusivamente, alla luce dei rilievi che precedono l’appello va accolto, con conseguente reiezione – in riforma dell’impugnata sentenza – del ricorso originariamente proposto da Matarrese s.r.l. e dei motivi aggiunti da questi successivamente dedotti.