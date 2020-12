Ancora in miglioramento il 16enne, trasferito in Rianimazione al Cardarelli

TERMOLI. Migliorato ancora il 16enne ricoverato da sabato all'ospedale San Timoteo nel reparto di rianimazione, a causa di una grave insufficienza respiratoria causata da una infezione polmonare su cui è in corso un'indagine clinica dell'Asrem.

Noto anche l'esito del tampone molecolare, dopo la parziale positività a quello rapido, è risultato positivo al Covid. Col quadro clinico stabile è stato disposto stamani il trasferimento al reparto di Rianimazione dell'ospedale Cardarelli, non più quello di San Giovanni Rotondo, precedentemente individuato a causa della necessità di sottoporlo a Ecmo.

La seconda notte in ospedale è trascorsa, dunque, con un ulteriore lieve miglioramento e questo non fa che sperare in un epilogo favorevole della vicenda. Termoli e il Molise tifano per lui.