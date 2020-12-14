Gente di Mare 2020: l'elenco completo degli studenti premiati dal Comune di Termoli

Attualità
lunedì 14 dicembre 2020
di La Redazione
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Gente di Mare 2020: premiati termolesi e studenti che si sono più distinti
Gente di Mare 2020: premiati termolesi e studenti che si sono più distinti © Termolionline.it

TERMOLI. Il Comune di Termoli trasmette l'elenco definitivo e completo degli studenti a cui è stato attribuito l'attestato di Gente di Mare.

ELENCO NOMINATIVI PERGAMENE SCUOLE E UNIVERSITA’

UNIVERSITA’

AMORUSO ILENIA

BUONO MARTINA

BURZOMATO ARTURO

CAPASSO MARIAPAOLA ANNA RITA LIBERA

CAPOBIANCO TINA

COCCHIARELLA MICHELA

GALANTE ANTONELLA

LIPPOLIS DORIANA

LOGIUDICE GIOVANNI

MASTROSTEFANO GIADA

NUZZI RAFFAELLA

PAGANO LAURA

PASSARELLI MICHELE

ROMSTAIN EVELYN

SALDI STEFANIA

SALIOLA VALENTINA

SCUTTI SIMONA

SEBASTIANELLI GIOVANNA

STELLUTI GESSYCA

TAGARELLI SABRINA

VIRGILIO GIADA

VITONE ANTONELLA

ZARLENGA ANTONIA

ISTITUTO COMPRENSIVO BERNACCHIA

D’AIMMO NICOLA

LA TORRE GIULIA

SCRASCIA GIUSEPPE

TROLIO ANGELICA

CENSORI CARLOTTA

CICCARELLI MICHELE PIO

SABBRACONE GIORGIA LETIZIA

ZAPPACOSTA ELIA

CASOLINO GIOELE

SUGAMELE CARMELO

TALIA REBECCA

ISTITUTO COMPRENSIVO BRIGIDA

CRAVERO ILARIA

TRAVAGLINI MARCO

DI STEFANO LUCA

D’ARCANGELO MICHELE ROMAN

GALASSO FRANCESCA

GUERRA ANDREA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. BOCCARDI

BORON DOMINIKA

CATERINO FRANCESCA

CORNACCHIONE GIANMARCO

DANIELE ANTONIO

DI IULIO FRANCESCA

GASBARRO LEA

MUROLO FEDERICA

MUSACCHIO MICAELA

PERELLI ANTONELLA

RUSSO LAURA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ETTORE MAJORANA

DE SANTIS GIUSEPPE

DE SANTIS LUIGI

DI TANNA LUCA

GARZARELLA LORIS

MIOZZI NOEMI

PASQUINI SIMONA

SANTARELLI MICAELA

SAPPRACONE DENNIS

SENZAMICI MARCO

SCUOLA SECONDARIA I.P.S.E.O.A. FEDERICO DI SVEVIA

MARANGI LUCA

TRAVAGLINI FEDERICA

FIORILLI CHIARA

MONTO’ ALESSIA

ANDRONE SANTINA

FITTI REBECCA

GABRIELE JESSICA

D’OVIDIO ALESSANDRO

FARINELLI ANASTASIA

IORIO ALESSIA PIA

PETTI LUCIA

DIA PATHE

VITULLI CARLO ANDREA

ISTITUTO COMPRENSIVO SCHWEITZER

SCIARRETTA GIULIA

VARANESE GIULIA

D’AGOSTINO ALLEGRA

MACCARONE CAROL

LICEO CLASSICO

PILONE DANIELA

SIMEONE MARIAROSA

AMOROSA FRANCESCA

CAPPELLA CHIARA

D’AGOSTINO FEDERICA

MACCARONE MARCO

MANGANELLI VALENTINA

TERONE GIUSEPPE

LICEO SCIENTIFICO

CAPUANO ANDREA

DI TEODORO VALERIA ANTONELLA

GIACOBBE ELEONORA TERESA

CELESTE CONCETTA VALENTINA

DI SALVO ENRICO

MANES GIUSEPPE

MILETTI VINCENZA

SALERA EMANUELE

TERRERI GAIA AURORA

BRACUTI ALESSIO

LUISI CHRISTIAN

PIANO LORENZA

POPPO GIULIA SANTINA

RICCI SARA

SELVAGGIO LUCA

SIMONE MISIA

CIANITTO ALESSANDRA

CIERI LUDOVICA

DI SIENA SARA

D’ONOFRIO FEDERICO PIO

TUFILLI PIERO

PLESCIA NICOLA

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