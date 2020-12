Associazioni al tavolo per la progettazione del piano socio-sanitario

TERMOLI. Si apre in settimana e avrà la durata di un mese la fase di concertazione per la redazione del nuovo piano sociosanitario di zona del Basso Molise, lavoro che sarà coordinato dall'avvocato Antonio Russo.

Lo ha deciso il Comitato dei Sindaci presieduto dal Sindaco Francesco Roberti con la delibera n.21 del 10.12.20. L' avviso pubblico con il quale si individua il percorso di progettazione partecipata è consultabile sul sito del Comune di Termoli alla sezione avvisi. I Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale di Termoli hanno incaricato il Coordinatore d' Ambito, Antonio Russo,di redigere con il supporto dell'Ufficio di Piano, il nuovo Piano Sociale di Zona di Termoli che avrà durata triennale.Considerata l'emergenza Covid-19 in atto, il Presidente dell'Ambito Francesco Roberti ha pubblicato un avviso di percorso di progettazione partecipata dove i Soggetti del Terzo Settore potranno contattare il numero 0875712379 per informazioni e stabilire incontri. Inoltre, ci saranno nella giornata del 29.12.20, due tavoli tecnici in videoconferenza sul tema dell'Inclusione. I soggetti interessati potranno manifestare il loro interesse alla partecipazione anche tramite mail, all'indirizzo ambito.termoli@comune.termoli.cb.it.

I tavoli saranno presieduti dal Coordinatore incaricato, l’avvocato Antonio Russo il quale interpellato sulla fase progettuale del nuovo sistema socio sanitario del Basso Molise del prossimo triennio riferisce: «da lunedì 14 dicembre si apre una fase di confronto e dialogo con tutte le formazioni ed organizzazioni sociali, con le articolazioni del distretto Sanitario di Termoli, con le dirigenze scolastiche, con gli Enti della Diocesi Termoli Larino. Il percorso è quello di una partecipazione integrata che dovrà portare alla redazione del nuovo Piano Sociale triennale. Il Piano dovrà essere scritto tenendo conto dell'emergenza socio sanitaria da covid 19 in atto. Pertanto particolare attenzione verrà datasull' incremento esponenziale della popolazione anziana non autosufficiente nei 19 Comuni dell'Ats attraverso il consolidamento della assistenza socio sanitaria integrata. Gli anziani non autosufficienti e i diversamente abili del nostro Territorio, in seguito all'irrompere del Covid-19, si sono trovati al centro della terribile scena dell'emergenza e pertanto sarà necessario consolidare, ampliare e dunque garantire, una gestione integrata del servizio sociale con quello sanitario offerto dalle Cure Domiciliari del distretto Sanitario di Termoli attraverso adeguati finanziamenti. La concertazione ci consentirà, inoltre,di avviare un robusto sistema di monitoraggio sulle politiche attive di contrasto alla Povertà ( da ultimo il Reddito di cittadinanza) messe in atto nei 19 Comuni dell'Ambito. Con il mondo della Scuolail dialogo dell'Inclusione Sociale afferente i nostri adolescenti ci vedrà coinvolti nelle politiche di Inclusione integrata Scuola-Servizio Sociale portando a "sistema" nel redigendo Piano, ilServizio di cura del minore attraverso la cosiddetta assistenza domiciliare Territoriale. Buon lavoro a tutti noi».