Staffetta Carabinieri-ambulanza per trasferire il 16enne dal San Timoteo al Cardarelli

CAMPOBASSO. Il trasferimento dello studente 16enne di Termoli dal reparto di rianimazione dell'ospedale San Timoteo di Termoli all'omologo reparto del Cardarelli di Campobasso, in ambulanza, si è perfezionato poco prima delle 13.30. A fare strada lungo il tragitto una gazzella dell'Arma dei Carabinieri della compagnia di Termoli, per permettere all'ambulanza partita da viale San Francesco di raggiungere contrada Tappino nel capoluogo in sicurezza e tempi celeri.

Ricordiamo come il ragazzo sia migliorato nelle ultime 48 ore, quadro clinico confermato dall'Asrem, che ha permesso il trasferimento, a differenza di quanto avvenuto sabato scorso, per la destinazione designata di San Giovanni Rotondo, poiché non era possibile stabilizzarlo.

Il 16enne soffre di una grave insufficienza respiratoria dovuta a una infezione polmonare, oltre a essere positivo al Covid. In bocca al lupo.